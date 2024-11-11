"ООН - это мы": как Лукашенко своей фразой на Генассамблее ООН запустил цепочку правды

Сегодня мир однополярен со всеми вытекающими отсюда последствиями, такой тезис 15 сентября 2005 года в стенах Генеральной Ассамблеи ООН озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Заявление, которое спустя два десятилетия оказалось во многом пророческим.

Тогда крен ООН и мироздания в сторону Запада словно не замечали, ведь только одни США давали в казну 22 % бюджета.

Нарушение прав человека американцами в Ираке, поставленный на колени Афганистан и нищета Африки - слова, которые оказались неудобными для нью-йоркской аудитории. Их Президент Беларуси резюмировал фразой: "ООН - это мы".

Всемирный саммит в Нью-Йорке организаторы назвали логичным продолжением встречи тысячелетия в 2000 году. В зале Генассамблеи ООН присутствовали 170 президентов, монархов и глав правительств. Целью было определить, какую судьбу планеты сплетет веретено геополитики.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Беларуси 2003-2012 гг.:

"Основной акцент выступления был сделан на том, что однополярное устройство мира абсолютно неприемлемо. В выступлении также были показаны реальные последствия, к которым ведет такой уклад. Отмечалось, что правильным было бы создание многополярности".

Небоскреб на Ист-Ривер слышал пафосные речи политиков о правильности операции в Ираке и необходимости спасти Афганистан, но в дружном хоре американских подпевал у Беларуси была своя, выбивающаяся из многоголосья, партия.

Александр Лукашенко во время заседания Генассамблеи ООН в 2005 году

Разгромлена и исчезла с карты Европы цветущая Югославия. Многострадальный Афганистан превратился в очаг конфликтов и наркотрафика. Кровавая бойня в Ираке продолжается по сей день. Страна стала источником нестабильности огромного региона. Взяты под оружейный прицел Иран и Северная Корея, Колумбия, Куба, другие государства. Александр Лукашенко о событиях конца 1990-х - начала 2000-х годов

"Мы хотим мира и стабильности" - это кредо Александр Лукашенко проносит в своей политике до сих пор. Краткую, но острую речь Президента назвали предтечей нового миропорядка. Смелость Александра Лукашенко вдохновила на откровенность и других политиков - спустя год за той же трибуной лидер Венесуэлы Уго Чавес сказал свои знаменитые слова.

Здесь побывал дьявол, и стол, за которым я стою, до сих пор пахнет серой. Президента Соединенных Штатов я называю дьяволом. Президент Венесуэлы Уго Чавес (1999-2013 гг.) на Генассамблее ООН в 2006 году

Спустя пару лет там же отличился и Муаммар Каддафи, который поистине стал ливийским правдорубом, разорвавшим устав ООН на глазах у изумленной публики. К тому же Каддафи требовал от Запада репараций за колониализм (а это без малого 7 трлн долларов), обвинил Вашингтон в искусственном создании свиного гриппа - главной страшилки тех лет. "Гром в раю" (так журналисты назвали речь Лукашенко) стал еще и предтечей речи Путина на мюнхенской конференции в 2007 году.

Муаммар Каддафи

Владимир Путин, президент России: "Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно - это один центр власти, силы, принятия решения. Это мир одного хозяина, суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что это разрушает его изнутри".

Ватерлиния была проведена, и в обиход вошел термин "многополярность". Будучи "независимой", ООН все реже со временем начала все реже приглашать неугодных лидеров выступить. И уже в 2024 году председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь настолько нервничал, обвиняя Францию в колониальном прошлом, что попил воды прямо из кувшина.

Беларусь поднимает село и знакомит мир с агрогородками. Минский метрополитен обрастает станциями, а страна - хоккейным турниром и Youtube. О том, какой был 2005 год для Беларуси - в проекте "Время выбрало нас".