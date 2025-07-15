Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 16 июля

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду. На большей части территории страны ожидаются грозы, местами - сильные ливни, а также шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Синоптики говорят, что неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления накроют Брест, Гродно и Витебск.

МЧС предупреждает: такие прогнозы предполагают и факторы опасности, а это отключение электричества, обрушение сооружений, подтопления отдельных участков, вырванные с корнем деревья, плохая видимость на дорогах.