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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 16 июля
Автор:Редакция news.by
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду. На большей части территории страны ожидаются грозы, местами - сильные ливни, а также шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
Синоптики говорят, что неблагоприятные и опасные гидрометеорологические явления накроют Брест, Гродно и Витебск.
МЧС предупреждает: такие прогнозы предполагают и факторы опасности, а это отключение электричества, обрушение сооружений, подтопления отдельных участков, вырванные с корнем деревья, плохая видимость на дорогах.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - от плюс 20 градусов по западу до 29 градусов по юго-востоку.