Организация торговли на селе, цены и настроения в обществе: Лукашенко заслушал доклад Кочановой

Руководители палат парламента регулярно докладывают главе государства актуальный срез информации по данным темам. В частности, раз в месяц отчет о результатах мониторинга Президенту направляет Палата представителей. На этих же вопросах было сконцентрировано внимание и во время доклада председателя Совета Республики: справедливость в вопросах ценообразования, организация торговли в регионах и сельской местности, настроения в обществе в целом и проблемные вопросы, волнующие население.

"Члены Совета Республики проводят мониторинг работы и функционирования торговых объектов во всех регионах нашей страны. Мониторингом охвачено 700 торговых объектов, из них 116 в сельской местности. Прежде всего мы делаем акцент на наличии торговых объектов. Если таковых нет, то это должны быть автолавки. Люди должны иметь возможность приобрести качественный товар в любом регионе нашей страны. Второй вопрос не менее важный, конечно, - это ценообразование. Четко поставлена задача главой государства – справедливая цена и ассортиментный перечень, что немаловажно. Конечно, мы обращаем внимание на наличие белорусских товаров в наших магазинах. Недопустимо, когда имея столько предприятий, которые выпускают свои хорошие качественные продукты питания, товары народного потребления, иногда мы не видим их в наших магазинах. Поэтому состоялся подробный доклад по вопросам торгового обеспечения во всех регионах нашей страны".