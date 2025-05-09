Остановиться и вспомнить... Беларусь замерла в минуте молчания

Первое мгновение Великой Отечественной - одно для всех жителей огромной страны. Последнее мгновение Великой Отечественной - свое для каждого.

В окнах рассвет 22 июня. Последняя ступенька к виселице… В городском сквере оккупированного Минска казнят подпольщиков.

Последний бросок и рукопашная во вражеском окопе. Лейтенант-взводный сражен автоматной очередью под Сталинградом в своем первом бою.

Всего один последний шаг… Там, на берегу Дуная, ждут помощи раненые. Вражеская мина взорвалась рядом с девчонкой-санитаркой.

Последний лестничный пролет… Вот он, купол Рейхстага. Немецкая граната выкатилась под ноги комбата.

У каждого был свой путь по войне - несколько шагов или тысячи километров. У каждого было свое время на войне - несколько мгновений или несколько лет. У каждого была своя судьба на войне - счастливая или страшная.

Но каждый достоин главной награды потомков - их памяти.