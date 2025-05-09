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Остановиться и вспомнить... Беларусь замерла в минуте молчания
Первое мгновение Великой Отечественной - одно для всех жителей огромной страны. Последнее мгновение Великой Отечественной - свое для каждого.
В окнах рассвет 22 июня. Последняя ступенька к виселице… В городском сквере оккупированного Минска казнят подпольщиков.
Последний бросок и рукопашная во вражеском окопе. Лейтенант-взводный сражен автоматной очередью под Сталинградом в своем первом бою.
Всего один последний шаг… Там, на берегу Дуная, ждут помощи раненые. Вражеская мина взорвалась рядом с девчонкой-санитаркой.
Последний лестничный пролет… Вот он, купол Рейхстага. Немецкая граната выкатилась под ноги комбата.
У каждого был свой путь по войне - несколько шагов или тысячи километров. У каждого было свое время на войне - несколько мгновений или несколько лет. У каждого была своя судьба на войне - счастливая или страшная.
Но каждый достоин главной награды потомков - их памяти.
Вспомним тех, чьи имена вошли в историю Великой Отечественной. Вспомним тех, кто остался в истории безымянным. В Беларуси минута молчания. В Беларуси минута памяти…