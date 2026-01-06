Осторожно, лед еще тонкий: каждая прибрежная зона под пристальным вниманием спасателей

У спасателей в Беларуси сейчас много работы, но не только из-за непогоды. На едва замерзшие водоемы выходят любители зимней рыбалки или просто прогуляться по льду. Часто это заканчивается трагически. Под пристальным вниманием сейчас каждая прибрежная зона.

На водохранилище Дрозды профилактические рейды проводятся ежедневно. Отметим, что ОСВОД совместно со спасателями усилил контроль за водоемами. Профилактические рейды проводятся ежедневно. За тем, чтобы на льду не было рыболовов, следят группы спасения на водах.

Несмотря на то что температура воздуха опустилась ниже нуля, находиться на льду опасно. Для безопасного пребывания одного человека его толщина должна быть не менее 7 см, а для пешего перехода - не менее 15. Выходить на лед можно только при хорошей видимости и обязательно в спасательном жилете.

Екатерина Михалева, пресс-секретарь исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1691475-ed03-4065-9a98-1b0a7366fb0a/conversions/d80ec04c-f681-4877-9c98-096aa68bdc3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1691475-ed03-4065-9a98-1b0a7366fb0a/conversions/d80ec04c-f681-4877-9c98-096aa68bdc3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1691475-ed03-4065-9a98-1b0a7366fb0a/conversions/d80ec04c-f681-4877-9c98-096aa68bdc3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1691475-ed03-4065-9a98-1b0a7366fb0a/conversions/d80ec04c-f681-4877-9c98-096aa68bdc3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Михалева, пресс-секретарь исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД:

"Мы рекомендуем использовать спасательные дополнительные средства, например, это ледовые штыри или зацепы, они по-другому так называются, чтобы можно было выбраться из-подо льда. Брать с собой веревку в случае, если кому-то нужна будет помощь. Касательно статистики, по сравнению с 2024-2025 гг., так как 2026-й только наступил, количество утонувших на водах снизилось на 26 %. Это благодаря, конечно, слаженной работе заинтересованных субъектов профилактики, работе с МЧС, МВД и с другими, например, с БРСМ. Но при всем при этом хочется отметить и погодные условия".

Екатерина Михалева рассказала, что на водах в первую очередь вызывают опасения рыбаки. "К сожалению, в 2025 году 30 % от общего числа утонувших на водах составляют рыбаки. Поэтому мы стараемся активно профилактировать эти моменты, больше рассказывать о безопасном поведении на водах", - рассказала представитель ОСВОДа.