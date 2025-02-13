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"От Брестской крепости до Берлина". В Минске состоялись тематические парламентские чтения
О сохранении памяти подвига советских воинов и недопущении искажения исторической правды 13 февраля говорили в Национальном художественном музее Республики Беларусь.
Там дали старт парламентским чтениям "От Брестской крепости до Берлина: истоки мужества и героизма советского человека".
С докладами выступили депутаты Палаты представителей. Темы приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники ознакомились и с культурно-патриотическим проектом музея "Знамя Победы". Это произведения современных художников России, посвященные военным сюжетам. Как подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, наш священный долг не допустить искажения исторической памяти и правды.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Это была не просто война, в ходе которой одно государство могло победить другое, но это была война экзистенциальная. Это значит война, в которой решался вопрос о существовании не просто Советского Союза как государства, а о существовании народов, которые населяли СССР, в том числе белорусского народа. Нас бы просто не было. Я это готовил специально для чтения, для того, чтобы познакомить и коллег в том числе, и широкую общественность с теми текстами, которые мало кто знает, в том числе и с секретной директивой Розенберга в отношении Беларуси и Прибалтики".
Парламентские чтения - инициированный депутатами просветительский проект с акцентом на глубоком осмыслении обществом ценностей, заложенных в основу белорусской модели государственности. Чтения открывают цикл мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.