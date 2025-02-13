"От Брестской крепости до Берлина". В Минске состоялись тематические парламентские чтения

"Это была не просто война, в ходе которой одно государство могло победить другое, но это была война экзистенциальная. Это значит война, в которой решался вопрос о существовании не просто Советского Союза как государства, а о существовании народов, которые населяли СССР, в том числе белорусского народа. Нас бы просто не было. Я это готовил специально для чтения, для того, чтобы познакомить и коллег в том числе, и широкую общественность с теми текстами, которые мало кто знает, в том числе и с секретной директивой Розенберга в отношении Беларуси и Прибалтики".