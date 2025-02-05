От Гродно до Орши - рассказали, чем удивлял "Марафон единства" в городах Беларуси

Фото: belta.by

"Марафон единства" зашел в белорусскую столицу с железнодорожного вокзала. Это место - легендарное и неповторимое, которое помогло познакомиться с белорусской идентичностью.

В Минске марафон пробыл шесть дней, после чего город стали называть рекордсменом по количеству событий, а их произошло больше 70. Например, в Национальной библиотеке показали сокровенное, что дарили трудовые коллективы с любовью и благодарностью Президенту Беларуси Александру Лукашенко. "Марафон единства" побывал и на различных предприятиях столицы.

Галерея воспоминаний развернулась в одном из торговых центров в Минске. Там без труда можно было найти, например, изображение обуви. Кстати, в 1990-х ее можно было получить только по личной разнарядке горисполкома и предъявлению визитных карточек. Только тогда выдавалась пара кроссовок.

На протяжении четырех месяцев белорусы ездили друг к другу в гости, обменивались бесценными историями и знаниями. Троллейбусному парку № 1 города Могилева повезло услышать Президентский оркестр одному из первых. Сплоченность белорусов проверили аккордами и на железнодорожном вокзале в Бресте. С виртуозами Президентского оркестра на таком же мастер-классе запела даже брутальная Орша.

Пока ребята узнавали, в каком статусе находится и когда образовалась площадь Победы в Витебске, взрослые рядом могли восполнить пробелы в семейном древе и открыть новые факты о своих родственниках.

Имена народных ополченцев восстановил издательский дом "Беларусь сегодня".

Проект реализован с целью, чтобы молодые люди увидели через документы подвиг людей, которые в тылу врага сражались с оккупантами во время Великой Отечественной войны. Дмитрий Жук, директор-главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня"

Чудеса под Новый год случились и в Мозыре. На родине отечественного автомобильного топлива освоили гранд батман жете и узнали тайны Слуцкого пояса и вытинанки. А в Солигорске не пришлось съесть пуд соли, чтобы узнать достояние города. Солью дышали в прямом смысле - для этого марафон спустился в шахту под звуки Президентского оркестра.

В Лиде музыканты стали ближе к чистоте хрусталя и женственности металла. Напомним, что для артистов и блогеров в рамках марафона были сделаны экскурсии по флагманам города. Были и у места силы, где зарождалась формула территории мира - родина Президента Беларуси Копысь и Александрия тоже встречали гостей.

Республиканская акция давала микрофон в руки тем, кого выбрало время быть героями - в Гродно во время "Знаковой встречи" в крупнейшем торговом центре страны можно было пообщаться на расстоянии вытянутой руки с космонавтом Мариной Василевской, покорителем пустыни Сергеем Вязовичем.

"Беларусь всегда отличалась от других республик СССР тем, что здесь жили и живут совсем другие люди. Белорусский народ очень доброжелательный", - поделился композитор, народный артист РФ Юрий Антонов.

Таисия Повалий, российская и украинская певица, народная артистка Украины:

"Мы все чувствовали поддержку Беларуси и лидера этой страны Александра Лукашенко после начала тех событий, в которые нас втянули. Он делал все возможное, чтобы состоялись мирные соглашения и был подписан мир между нашими славянскими странами".

"Марафон единства" стал настоящим гимном суверенной стране и ее истории. Гимном всем достижениям, полученным за годы независимости.