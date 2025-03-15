От земли до космоса. О возможностях Национального геопортала рассказали в "Белгеодезии"

Для организации общей точки доступа к сервисам национальной инфраструктуры пространственных данных создается Национальный геопортал. О его возможностях рассказал директор государственного предприятия "Белгеодезия" Сергей Забагонский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госкомимущество.

"Белгеодезия" - предприятие с большой историей, традиционно реализующее масштабный спектр задач. Его коллектив насчитывает более 230 сотрудников, учитывая веяние времени, растет и штат IT-специалистов.

"Мы сейчас работаем над созданием информационной платформы, на которой в дальнейшем разнородная, разновременная и разномасштабная пространственная информация органов госуправления будет собрана, систематизирована и размещена, обеспечивая пользователям единую точку доступа к ней, - поясняет Сергей Забагонский. - Для обеспечения функционирования Национального геопортала создаем мультимасштабную карту, которая в последующем может стать национальной картографической основой".

По словам руководителя "Белгеодезии", Национальный геопортал объединит наработки различных министерств и ведомств на единой платформе. Работа масштабная и сложная, тем не менее выполнимая.

"На специалистов нашего предприятия возложена задача не только разработать саму платформу, но и организовать процесс по сбору и систематизации различных данных. Наш вклад в общую копилку - это информация о геодезической инфраструктуре, государственной границе, наименованиях географических объектов, сведения топографических карт и многое другое", - пояснил руководитель "Белгеодезии".

Наличие единой поисковой базы пространственных данных на государственном уровне поможет избежать дублирования работ по их созданию и тем самым уйти от необоснованных затрат. Соответствующая норма, предписывающая при закупке работ по созданию пространственных данных обращаться к Национальному геопорталу для проверки, уже появилась в законодательстве Беларуси.

"Национальный геопортал также при необходимости предоставит пользователям свою инфраструктуру для хранения и публикации пространственных данных, - рассказал Сергей Забагонский, - что расширит круг игроков на рынке геоинформационных систем и позволит собственникам, не имеющим аппаратно-программных мощностей, публиковать свои данные и оказывать на их основе услуги. Тем самым будут обеспечены равные возможности для поставщиков пространственных данных".