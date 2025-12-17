Открытость и безопасность: чем Беларусь привлекает мигрантов и как контролирует их пребывание

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/791bf93a-90c9-44de-9934-de563191fa65/conversions/60d15ed8-8cb1-4f26-bbdd-11f6ea882883-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/791bf93a-90c9-44de-9934-de563191fa65/conversions/60d15ed8-8cb1-4f26-bbdd-11f6ea882883-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/791bf93a-90c9-44de-9934-de563191fa65/conversions/60d15ed8-8cb1-4f26-bbdd-11f6ea882883-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/791bf93a-90c9-44de-9934-de563191fa65/conversions/60d15ed8-8cb1-4f26-bbdd-11f6ea882883-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Сегодня Беларусь - это не только сильная экономика и социальные гарантии, но и точка притяжения для десятков тысяч людей со всего мира. Многие из них на белорусской земле ищут свой новый дом. А законопослушным и трудолюбивым людям у нас всегда рады. Только в этом году порядка 1 тыс. иностранцев получили белорусские паспорта.

Иван Новиков, начальник ДГиМ МВД Беларуси:

"По мере вовлечения нашего государства в миграционные процессы, что стало особенно актуальным после провозглашения суверенной Республики Беларусь, на подразделения также были возложены функции миграционного контроля, наблюдения за иностранцами, приезжающими в наше государство".

Цели приезда иностранцев в Беларусь, как отметил он, различные: "Они могут быть связаны с туристическими визитами, иностранцы могут приезжать для обучения, для работы у нас в государстве. Кроме этого, миграция зачастую носит вынужденный характер, когда иностранцы приезжают в нашу страну для получения убежища, защиты от вооруженных конфликтов от преследования в странах их гражданской принадлежности. И Республика Беларусь в полной мере выполняет принятые на себя международные обязательства по защите данной уязвимой категории иностранных граждан".

Например, для Анны и Алексея Шамиевых Беларусь стала настоящим домом защиты и безопасностью около 10 лет назад. Именно тогда пара приехала в нашу страну. Они бежали от обстрела, от войны. Приехали из Донецкой области. На тот момент Анна и Алексей ждали свою первую дочь. Сегодня они уже родители троих девочек, которые родились в Беларуси.

Все эти годы с семьей Шамиевых на связи в буквальном смысле были специалисты по гражданству и миграции. Курировали, разъясняли и помогали с документами. Когда у пары появилась возможность стать полноправными гражданами Беларуси, им также об этом сообщили сотрудники подразделения ДГиМ. Они же содействовали в сборе нужных бумаг.

Я очень благодарна Беларуси. Нам помогают, мирное небо над головой, дети растут. Когда мы стали белорусами, то сразу сделали им белорусские паспорта. Получили квартиру, взяли льготный кредит. И вот здесь уже поселились, я думаю, надолго. Анна Шамиева, гражданка Беларуси

"Право проживания иностранного гражданина может носить временный характер, исходя из заявленных им целей, допустим, для трудоустройства, либо же для обучения. Если иностранный гражданин изъявляет желание проживать здесь постоянно, мы также рассматриваем это и при отсутствии факторов, препятствующих этому, даем разрешение на постоянное пребывание. В последующем иностранец вправе претендовать на получение вида на жительство, - обозначил Иван Новиков. - При желании и соответствии тем требованиям, которые установлены законом Республики Беларусь о гражданстве Республики Беларусь, иностранец, лицо без гражданства, вправе обращаться с ходатайством о приеме в гражданство Республики Беларусь".

Сегодня департамент сталкивается с новыми вызовами, связанными с глобализацией и миграционными потоками. Специалисты ведомства работают над созданием безопасной и комфортной среды для белорусов и гостей. А география широкая - от Туркменистана до Китая: Узбекистан, Россия, Украина, Индия, Нигерия.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

"Актуальный вопрос, который сегодня возникает, это нелегальная миграция. До 2018 года в Республике Беларусь такой вопрос даже не поднимался. Но на сегодняшний день его очень успешно решают именно сотрудники Департамента по гражданской миграции. Немаловажный также вопрос на сегодняшний день это трудовая миграция. Мы видим какая обстановка сегодня в мире. И иностранные граждане там, где происходят локальные конфликты и войны, конечно же, хотят жить в мире и спокойствии. Это территория Республики Беларусь".

Сегодня число трудовых мигрантов в нашей стране составляет порядка 40 тыс. человек. Профессии разные. Кто-то шеф-повар ресторана, кто-то строитель. Есть и те, кто в сфере пассажирских перевозок. Когда быт налажен и есть уверенность в завтрашнем дне, можно и семью привезти.

"Для того чтобы приехать на территорию Республики Беларусь, иностранный гражданин должен ехать к определенному нанимателю, который, соответственно, несет за него полную ответственность, - обратила внимание первый замначальника ДГиМ МВД Беларуси Инна Студеничник. - После того, как наниматель приглашает иностранного гражданина, он уже ручается за этого иностранца. Соответственно, он должен и заключить с ним трудовой договор, он должен в обязательном порядке организовать его регистрацию вовремя и наравне с сотрудниками органов внутренних дел контролировать, где этот иностранец находится. И контролировать, чтобы он вовремя продлил регистрацию, если эта регистрация закончится".

Беларусь доказала, настоящая многовекторность - это когда люди из разных уголков планеты выбирают нашу страну своим вторым домом. Но гостеприимство не означает вседозволенность, чтобы все было в рамках правового поля, существует контроль инспектора по гражданству. "В целях осуществления контроля за иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у нас на территории Республики Беларусь, управлением по гражданству и миграции совместно с Госавтоинспекцией ГУВД Мингорисполкома регулярно проводятся рейды по отработке таких иностранцев с целью проверки их документов и легальности нахождения на территории Республики Беларусь, - отметила инспектор отдела по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства УГиМ ГУВД Минска Ирина Глущенко.

Ирина Глущенко:

"В нашей стране предусмотрен упрощенный порядок трудоустройства по определенным специальностям. И такая специальность, как водитель такси, также входит в этот перечень. Наниматели, согласно Закону Республики Беларусь "О внешней трудовой миграции", обязаны в трехдневный срок уведомлять управление по гражданству и миграции о трудоустройстве таких иностранцев".

Нарушителей, нелегалов или тех, кто не хочет соблюдать белорусские законы, находят и депортируют. "За что может быть иностранный гражданин наказан, то есть выдворен? Не только за нарушение миграционного законодательства: нарушил правила пребывания, вовремя не продлил регистрацию или не зарегистрировался вовсе. Иностранный гражданин может быть подвергнут выдворению за распитие спиртных напитков в неположенном месте, в том числе за управление транспортным средством, не имея права управления. Это я уже не говорю о том, когда иностранный гражданин садится за руль в состоянии алкогольного опьянения", - обозначила Инна Студеничник.

По словам замначальника управления по гражданству и миграции ГУВД Минска Инны Найденик, такие рейды проводятся на регулярной основе: "Проводятся исключительно с целью предупреждения нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан. Проверяем паспорт иностранного гражданина, факт наличия регистрации и, иными словами, законность его пребывания на территории Беларуси".

Кто-то скажет, много внимания милиции, а кто-то отметит безопасность, которая царит на белорусских улицах. И это заслуга в том числе людей в погонах.

Долгие годы наша страна продолжает сохранять баланс между открытостью и безопасностью, контролем и комфортом. Мы не огораживаемся заборами, а выстраиваем мосты дружбы. И как пример по решению президента, безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских стран продлен еще на год, до 31 декабря 2026. Условия безвизового въезда остаются прежними.

Иван Новиков:

"Республика Беларусь не на словах, а на деле демонстрирует открытый характер своей внешней политики, что в том числе выражается в установлении безвизового правила въезда для иностранцев из практически 80 государств. Это предполагает, что иностранец может приехать свободно в нашу страну без получения разрешительной визы. Но это не освобождает его от обязанности стать на учет подразделения по гражданству и миграции, чтобы мы обеспечивали контроль за его пребыванием на территории Республики Беларусь как с точки зрения сроков, так и с точки зрения соблюдения им нашего законодательства".

От паспорта с чернильной печатью до биометрии. За более чем вековой юбилей Департамент по гражданству и миграции серьезно расширил свой функционал. Это документы нового поколения. Вся информация о держателе хранится на чипе, плюс отпечатки пальцев и цифровая подпись. Юбилей - это повод не только оглянуться назад, но и заглянуть в будущее. В планах полный переход на электронные ID, интеграция с другими госорганами в едином цифровом пространстве и развитие сервисов для иностранцев.

"В сентябре 2021 года были внедрены биометрические документы. Это огромная работа департамента. На сегодняшний день уже выдано более 1 млн этих документов, - констатировал Юрий Назаренко. - В Департаменте по гражданству и миграции имеются автоматизированные информационные системы, данные которых мы предоставляем во все государственные органы по предназначению".