Отрезвление правительства - Варшава приняла решение прекратить прием мигрантов

Официальное заявление Польши о прекращении приема мигрантов вызвало широкий резонанс. Депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по международным делам Галина Беляева связывает это решение с ростом националистических настроений в польском обществе. Подробности в "Актуальном интервью".

34 % поляков считают, что не влияют на ход событий внутри страны. "Я наблюдаю, и это очень ярко прозвучало в этом году, рост как раз-таки националистических настроений среди польского общества", - отметила эксперт. По ее словам, требования "Польша для поляков" заставили правительство пойти на решительные меры.

"Возможно, вот эти шествия поляков, именно требования "Польша для поляков" в какой-то степени отрезвили правительство. Они почувствовали угрозу и отсутствие фундамента под ногами", - пояснила Галина Беляева. Она добавила, что принимаемые меры - это "в какой-то степени возврат голосов в будущих электоральных кампаниях".

Ситуация усугубляется серьезными проблемами на границе. Больше 3 тыс. грузовиков стабильно стоят на границе. День простоя фуры на границе стоит польскому бизнесу примерно 1 тыс. долларов.

Представители транспортной отрасли Польши выражают возмущение действиями властей. "Заявление, которое на днях сделали представители Ассоциации международных автомобильных перевозок Польши о том, что не были поставлены в известность перевозчики, не могли предугадать этот шаг, который ударил и по польскому бизнесу", - сказала Галина Беляева.

Ситуация привела к серьезным финансовым потерям для транспортных компаний. "Люди просто столкнулись с элементарной проблемой, где остановиться, что покушать. И самое главное, появилась информационная яма о том, когда эта ситуация прекратится", - описала положение перевозчиков эксперт.

Особое недоумение вызывает длительность простоев: "Несмотря на то, что учения окончены были 16 сентября, Польша открыла границу только 24-го. И тут люди задали правильный вопрос: почему мы стояли 12 дней?"

Эксперт обратила внимание на молчание других стран ЕС: "Самое интересное, что молчат и другие страны Евросоюза, потому что перевозчики работали не только на Польшу. Если везли электронику, куда везли? В Германию. Но немцы тоже, скажем так, предпочли этот факт не заметить".