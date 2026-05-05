Палач из Мира: большое интервью с судьей по делу Серафимовича

Новая серия большого проекта "Первого информационного" о геноциде белорусов - дело Семена Серафимовича, в годы войны командовавшего полицаями в местечке Мир, а после - карательным отрядом в Барановичах. Жестокий и беспринципный, он убивал своих сограждан, уничтожал деревни, "зачищал" евреев и воевал с партизанами.

Под его руководством проводилось уничтожение еврейского населения и карательные операции против мирных граждан. Погибло более 4 тыс. человек. За военные преступления Серафимовича пытались судить в 1990-е годы в Великобритании, где его знали как плотника, проживавшего в пригороде Лондона. Но приговор так и не был озвучен.

Спустя десятки лет, несмотря на смерть обвиняемого, Верховный Суд Беларуси поставил точку в этом деле. Подтверждения тех зверств, что совершал палач из Мира на родной земле в период немецкой оккупации, заняли страницы 30 томов уголовного дела.

Рассмотрение уголовных дел о геноциде белорусского народа - беспрецедентный случай в мировой процессуальной системе. Исследование архивных материалов и допрос живых свидетелей, сопоставление фактов и оценка доказательств - ради постановления справедливого приговора.

