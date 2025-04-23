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Памятник "Живая память благодарных поколений" отправят 5 мая из Минска в Москву
Скульптурную композицию "Живая память благодарных поколений", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 5 мая отправят из Минска в Москву, сообщает БЕЛТА.
Проект "Живая память благодарных поколений" реализуется по инициативе благотворительного фонда Алексея Талая. Первый памятник установлен в Минске 2 июля 2022 года, второй - 28 июля 2024 года в Бресте.
Сегодня третью скульптурную композицию проекта отправят в Москву, где она будет установлена на Поклонной горе. "Позже мы торжественно откроем эту экспозицию с возложением цветов. После залития в древо жизни монет от более чем 7 млн семей со всего постсоветского пространства и соотечественников, которые живут за рубежом, эта скульптурная композиция станет всенародным памятником "Живая память благодарных поколений". Мы гордимся тем, что успеем к 9 Мая привезти в Москву и передать на торжественное хранение этот памятник как дар от всего белорусского народа. Мы также гордимся тем, что так объемно и беспрецедентно по охвату поучаствовали наши граждане в создании этого памятника", - сказал общественный деятель, паралимпиец, мотивационный спикер и учредитель благотворительного фонда Алексей Талай.
Он обратил внимание, что за границей, в том числе в некоторых европейских странах, сносятся памятники героям Второй мировой войны. "Мы же проявляем на весь мир свой созидательный потенциал. Мы не рушим, не уничтожаем историю, а свято чтим и помним тех, кто сражался за Родину. Через этот проект, через активность нашего гражданского общества мы транслируем в мир то, что мы едины, непобедимы и готовы отстаивать наши национальные интересы, государственную безопасность, суверенитет и независимость", - подчеркнул общественный деятель.
Автор скульптурной композиции народный художник Беларуси Владимир Слободчиков рассказал, как родилась идея памятника. "Идея родилась у меня из письма моего отца. Я думал над тем, как сделать скульптуру необычной. Судьба мне подарила письмо, которое было у нас в семейном архиве, письмо моего отца своим родителям. Письма - это и есть память, а память - это возвращение к прошлому. Письмо солдата, пронзенное пулями, осколками и пролежавшее долгое время в земле, из него идет росток дерева. И поэтому получилась такая символическая композиция", - отметил Владимир Слободчиков.
Вместе с памятником в столицу России доставят очередную партию монет для единого сплава, который будет залит внутрь памятника. Свои монеты для памятника передали Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин.