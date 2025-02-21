Литва, Латвия и Эстония 8 февраля торжественно отключились от большого энергетического кольца с Россией и Беларусью. Этот день европейские чиновники праздновали как день независимости от России, а выглядело это как день победы над здравым смыслом.

Еще в 2017 году структурное подразделение НАТО, Центр энергетической безопасности Альянса в Литве, который отвечает за эффективность используемых энергоресурсов в период полной боеготовности НАТО, подготовил секретный доклад, где рекомендовал покинуть энергетическую систему БРЕЛЛ странам Прибалтики в связи с ее угрозой энергетической независимости стран. С 2017 года страны Прибалтики прислушались к Совету Военного Альянса и целенаправленно стремились присосаться к западным энергосистемам, не оценив за это время в полной мере все риски, связанные с перерезанием энергетической пуповины.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4b3946-df10-4855-978a-72586b511bae/conversions/fbf57567-6bbd-416b-a1c9-a15480900ca0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4b3946-df10-4855-978a-72586b511bae/conversions/fbf57567-6bbd-416b-a1c9-a15480900ca0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4b3946-df10-4855-978a-72586b511bae/conversions/fbf57567-6bbd-416b-a1c9-a15480900ca0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4b3946-df10-4855-978a-72586b511bae/conversions/fbf57567-6bbd-416b-a1c9-a15480900ca0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Сейчас мы фиксируем рост цены на электричество в 2,5-3 раза. Если брать официальную статистику и сравнивать с другими странами Евросоюза, Эстония, Латвия, Литва сейчас платят 200 евро за киловатт. В то время, как в той же соседней Финляндии это 56 евро, в богатой Швеции это может быть 60, в Германии это 27. Сравните жизнь в Германии, минимальные зарплаты пенсии, социальные пособия и несчастную тоже Латвию, - восклицает он. - Это неподъемная сумма".

Смотрите "Это другое" ЗДЕСЬ