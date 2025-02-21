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Панкратов о выходе Прибалтики из БРЕЛЛ: это игра корпораций и план Сороса
Литва, Латвия и Эстония 8 февраля торжественно отключились от большого энергетического кольца с Россией и Беларусью. Этот день европейские чиновники праздновали как день независимости от России, а выглядело это как день победы над здравым смыслом.
Еще в 2017 году структурное подразделение НАТО, Центр энергетической безопасности Альянса в Литве, который отвечает за эффективность используемых энергоресурсов в период полной боеготовности НАТО, подготовил секретный доклад, где рекомендовал покинуть энергетическую систему БРЕЛЛ странам Прибалтики в связи с ее угрозой энергетической независимости стран. С 2017 года страны Прибалтики прислушались к Совету Военного Альянса и целенаправленно стремились присосаться к западным энергосистемам, не оценив за это время в полной мере все риски, связанные с перерезанием энергетической пуповины.
Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):
"Сейчас мы фиксируем рост цены на электричество в 2,5-3 раза. Если брать официальную статистику и сравнивать с другими странами Евросоюза, Эстония, Латвия, Литва сейчас платят 200 евро за киловатт. В то время, как в той же соседней Финляндии это 56 евро, в богатой Швеции это может быть 60, в Германии это 27. Сравните жизнь в Германии, минимальные зарплаты пенсии, социальные пособия и несчастную тоже Латвию, - восклицает он. - Это неподъемная сумма".
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По мнению научного сотрудника, это все - игра корпораций. "В данном случае французская энергетическая компания и план Сороса. Это было изначально задумано во время входа в Европейский Союз, потому что сама по себе структура Евросоюза, как древний Рим - ее инфраструктура питается за счет новых колониальных земель, откуда все соки выпиваются и идут в метрополию, на такие локомотивы Евросоюза - Францию и Германию. Когда-то еще была Великобритания, но она, видимо задумавшись о том, что все-таки этот план существует, или сама, являясь автором плана разрушения Европейского Союза, заблаговременно оттуда вышла".