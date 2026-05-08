"Парад под окнами ветерана": активисты БРСМ чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

В Беларуси чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы в стране проходит акция от БРСМ "Парад под окнами ветерана".

8 мая Московский район дышит праздником, ведь активисты Белорусского республиканского союза молодежи вышли на улицы, чтобы поздравить ветеранов, которые подарили мирное небо над головой.

Учащиеся организовали для героев настоящий праздник памяти и уважения. Ребята читали стихи военных лет и, глядя в глаза защитников Родины, произносили слова искренней признательности. Благодарность звучала за каждый прожитый день под мирным небом, за каждое безоблачное утро, подаренное их мужеством и стойкостью.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Очень важно, что молодежь приходит, общается с ветеранами-первоисточниками, тем самым она впитывает информацию, которая не нуждается в подтверждении. Истории, которые были во время Великой Отечественной войны, сейчас транслируются нашими уважаемыми ветеранами. Их становится не так много, но мы помним их величайший подвиг, благодаря которому все мы можем жить, развиваться, заводить семьи под мирным небом".