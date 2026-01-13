Парковочные войны - кто прав в конфликте

Пока одни выкладывают уютные зимние видео, другие ведут репортажи с полей "парковочных сражений". Конфликт вечный: по закону водитель обязан убрать снег в радиусе 1 м вокруг своего авто, но как смириться с тем, что на честно расчищенный пятачок претендует кто-то другой? Чужое авто на "своем" месте спровоцировало бурю негодования в Сети. Мнения разделились: одни взывают к совести, другие - к букве закона.

Расчищенное парковочное место стало лакомым кусочком для водителей. Сегодня борьба идет буквально за каждый квадратный метр асфальта. Позиция "кто почистил, тот и хозяин" спровоцировала в соцсетях волну споров - вовсе не зимних, а по-настоящему жарких.

Согласно правилам благоустройства, автовладелец обязан расчистить снег в радиусе 1 м вокруг своей машины. Однако пока одни добросовестно следуют им, другие игнорируют, предпочитая занимать места, уже убранные соседями. Подобная несправедливость и вынудила водителей пойти на весьма необычные эксперименты.

В самом центре города можно заметить такую картину: на стоянке рядом с жилым домом, практически у подъезда, стоят баррикады на парковочном месте, а напротив них есть табличка "Стоянка запрещена". Такие случаи "зарезервировать" свободное место заметными предметами - вечная проблема белорусских дворов.

Надежда Севрук, замначальника управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Чистка территории вокруг транспортного средства не закрепляет какое-то право пользования данным парковочным местом за определенным лицом. Здесь нужно понимать, что это все-таки земли общего пользования. Тот факт, что человек приложил усилия по расчистке, исполнив норму законодательства, не закрепляет за ним какого-то права. Установка ограждающих элементов либо захламление, загромождение данного места является нарушением законодательства".