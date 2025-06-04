Патриарх Кирилл прибыл в Беларусь для празднования 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря

В Беларусь прибыл глава Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в праздновании 900-летия Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

По прибытии в Минск архиерей посетил площадь Победы и возложил венок к монументу. После отправился в Свято-Духов кафедральный собор. Там вместе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Вениамином провел вечернюю службу.

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5 июня в Полоцке Патриарх отслужит литургию в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. Трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 3".

Обитель с тысячелетней историей - один из древнейших православных монастырей Восточной Европы. Ее основала небесная покровительница Беларуси преподобная Евфросиния Полоцкая. К юбилею здесь завершен масштабный комплекс реставрационных работ. В Спасо-Преображенском храме XII века восстановлено 90 % площади стен с уникальными фресками. Восстановлены монастырские корпуса, трапезная, благоустроена территория. Визит главы Русской православной церкви завершится в пятницу, 6 июня, в Минске встречами на государственном уровне. Между Белорусской и Русской православными церквями давно установлены теплые отношения.