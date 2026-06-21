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Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Бресте
Автор:Редакция news.by
В Свято-Воскресенском соборе Бреста продолжается Божественная литургия, которую проводит Патриарх Кирилл. Она приурочена ко дню Собора белорусских святых.
Молитва звучит в городе, который первым героически принял на себя удар внезапного вторжения немецко-фашистских захватчиков. Подключиться к мероприятию можно онлайн на телеканале "Беларусь 3".
Завтра предстоятель Русской православной церкви примет участие в траурном митинге на территории мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".