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Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Бресте

В Свято-Воскресенском соборе Бреста продолжается Божественная литургия, которую проводит Патриарх Кирилл. Она приурочена ко дню Собора белорусских святых.

Молитва звучит в городе, который первым героически принял на себя удар внезапного вторжения немецко-фашистских захватчиков. Подключиться к мероприятию можно онлайн на телеканале "Беларусь 3".

Завтра предстоятель Русской православной церкви примет участие в траурном митинге на территории мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".

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Патриарх КириллБрест