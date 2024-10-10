Дело Картюка: в Генпрокуратуре заявили, что процессы в отношении палачей ВОВ будут продолжаться

Еще 102 сестры Хатыни. Перечень деревень, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны вместе с населением, увеличился в ходе расследования уголовного дела по геноциду белорусского народа.

Таким образом, сегодня в хатынском списке не менее 288 названий населенных пунктов. Не менее, потому что изучение архивных источников информации и опросы свидетелей продолжаются. К концу года цифра может стать еще больше.

Сергей Шикунец, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"В ходе следствия нами установлено, что немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации, в период Великой Отечественной войны сожжено полностью либо частично, в том числе вместе с жителями, не менее 12 348 сельских населенных пунктов".

Карательные экспедиции нацистов в Беларуси в годы оккупации

Большинство деревень сжигали в ходе карательных акций. Если раньше считалось, что за годы оккупации нацисты провели около 140 крупных карательных экспедиций, то сейчас эта цифра увеличилась до 180. Многие пособники нацистов ушли от наказания. В этом году Беларусь первая продемонстрировала мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления, по которым срока давности не существует, даже если обвиняемых нет в живых. Процесс в отношении Катрюка стал показательным.

Сергей Шикунец, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Для того чтобы иметь возможность организовывать такие процессы, по инициативе Генеральной прокуратуры внесены соответствующие изменения в уголовное, в уголовно-процессуальное законодательства, позволяющие привлекать к ответственности умерших людей по уголовным делам, не имеющим срока давности. Статья "Геноцид" - это уголовное преступление, не имеющее срока давности. Такие процессы еще будут. Пока не буду называть фамилии. Как только дело будет передано в Верховный суд очередное, естественно, мы информируем страну".

Геноцид белорусского народа - расследование уголовного дела продолжается

Следственная группа по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период работает совместно с российскими коллегами. Еще предстоит изучить множество архивных документов, установить новые факты преступлений нацистов. Жуткие цифры статистики будут идти на увеличение.