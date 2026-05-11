Передать эстафету Победы - воспитанники военно-патриотических клубов ухаживают за монументами

У нас не только талантливая молодежь - юные белорусы - это настоящие патриоты. Благоустройство военных мемориалов, посещение памятных мест, встречи со свидетелями Великой Победы. Жодино, Смолевичи, Борисов, Молодечно, Вилейка - более 160 клубов Минской области хранят традиции настоящих защитников Родины.

Сохранить и передать эстафету Победы. Пронести память о белорусах-героях, уроженцах Минской области, через века. В благодарность за мирное небо юноши и девушки из патриотических клубов центрального региона с этой задачей справляются отлично.

Сыновья Отчизны и Анастасии Куприяновой героически погибли за освобождение Беларуси. И подвиг матери, которая вырастила настоящих героев, запечатлен в обелиске. Чистота и порядок у этого монумента - за молодыми патриотами клуба "Волот". А в праздничные дни - торжественные марши и возложение цветов.

В любую пору года, в стужу и в зной и даже в проливной дождь, как сейчас, они несут свою службу в память о Великой Победе. И пока они помнят, будет мир.

Виктор Жигалов, руководитель военно-патриотического клуба "Волот":

Виктор Жигалов, руководитель военно-патриотического клуба "Волот":

"Воспитанники военно-патриотического клуба "Волот" постоянно проводят акцию "Обелиск". Мы ухаживаем за местами захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Мы чтим память этих воинов. Мы понимаем, что наш долг не просто сохранить память о наших бойцах, которые отдали свои жизни ради нашего будущего, но и передать эту память следующим поколениям".

Военно-патриотический клуб на базе гимназии № 1 в Жодино объединяет 25 учеников школы. Каждый уже определился с будущей профессией - защищать Родину. Адаптация к предстоящей службе в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь - это обязательная часть обучения. Отдать честь воинам-освободителям - долг каждого участника клуба.

Дмитрий Язков, воспитанник военно-патриотического клуба "Волот":

"Быть патриотом - это приносить пользу своей Родине. Я не думаю, что это обязательно должно быть в военном плане. Врачи, педагоги, преподаватели различного рода - это люди, которые приносят пользу нашему народу, нашей стране".

В Мачулищах дорогой памяти все 24 военно-патриотических клуба Минского района прошли со знаменами и портретами ветеранов в знак благодарности за мир и за Победу.

Для каждого школьника в военной форме места памяти - это часть личного, история семьи и боевая слава прадедов. Преклоненное колено - как символ уважения и благодарности предкам.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:

"Мы гордимся своими детьми. Когда дети находятся в военно-патриотических клубах, каждое мероприятие воспитывает глубокого патриота, гражданина нашей страны. У нас из 50 учреждений общего среднего образования, в 24 - есть военно-патриотические клубы. У нас уже больше половины учреждений, в которых они созданы. Вообще любое мероприятие содержит в себе воспитательную цель. А военно-патриотические клубы - это наша гордость".