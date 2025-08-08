Переговоры Путина и Трампа выйдут за рамки обсуждения украинского вопроса, уверен эксперт

"Конечно, в рамках этой встречи будут обсуждаться вопросы, выходящие за рамки украинского театра военных действий. У нас с США на повестке дня, например, стоит вопрос стратегического ядерного сдерживания. У нас порушены договоренности, существовавшие на протяжении 25-30 лет, например, СНВ, Договор о ракетах средней и меньшей дальности. И это вопросы, возможно, еще более существенные, важные для всего мирового сообщества, чем украинская проблема. Но в целом, конечно, сам факт проведения встречи внушает некий сдержанный оптимизм. Скажем так, мир, где президенты России и США имеют возможность говорить тет-а-тет и пожимать друг другу руки, будет несколько более безопасным местом, чем мир, где они не встречаются и обмениваются заочными угрозами".