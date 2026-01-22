3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
"Перевернули концепцию" - Белорусская экономика смещает фокус на коммерческие проекты
Белорусские предприятия в среднем обеспечены заказами на три месяца вперед, а многие системообразующие компании, долгое время работавшие в убыток, в прошлом году вышли на прибыльную и рентабельную работу. Об этом заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь, он также сообщил о стратегическом переориентировании инвестиций с инфраструктуры на коммерческие проекты. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Усредненный срок заказов на наших предприятиях - это около трех месяцев загрузки", - сообщил министр. При этом в разных отраслях ситуация отличается: где-то производственная программа законтрактована на весь год, где-то предприятия пока ищут заказы. Мониторинг ситуации ведется еженедельно Министерством экономики.
Одним из ключевых достижений 2025 года в Юрий Чеботарь назвал "переворот пирамиды" финансовых результатов. "Многие отрасли, многие системообразующие предприятия, которым не удавалось выйти на финансово-стабильную работу, все-таки эту пирамиду перевернули и вышли уже и в прибыльную, и в рентабельную работу. Вот это ключевое", - отметил он.
В сфере инвестиционной политики намечается существенный сдвиг. Если три последних года рост обеспечивался в основном за счет инфраструктурных и социальных инвестиций (жилье, дороги, объекты социнфраструктуры), то новая пятилетка будет нацелена на коммерческие инициативы.
"На эту пятилетку концепцию мы перевернули, с учетом того, что закрыли так называемый инфраструктурный разрыв в прошлой пятилетке. Больше уже будем нацеливаться как раз-таки на коммерческие проекты", - заявил министр. В 2026 году при общем росте инвестиций около 3 % задача по коммерческим проектам составляет более 10 %.
Для финансирования приоритетов новой пятилетки банкам были предложены три новых кредитных продукта. Они направлены на поддержку роботизации, развития туризма и реализацию региональных инициатив по принципу "Один район - один проект". "На сегодня в общей копилке 170 таких проектов на 2 млрд рублей", - сообщил Юрий Чеботарь. Наибольший интерес, по его словам, вызывает кредитование в сфере туризма, а также проекты по роботизации.