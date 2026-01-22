"Перевернули концепцию" - Белорусская экономика смещает фокус на коммерческие проекты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c067f7e-2666-46e0-abaa-9482267c23d3/conversions/df35ad6b-222b-4d5b-af10-b70f346102d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусские предприятия в среднем обеспечены заказами на три месяца вперед, а многие системообразующие компании, долгое время работавшие в убыток, в прошлом году вышли на прибыльную и рентабельную работу. Об этом заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь, он также сообщил о стратегическом переориентировании инвестиций с инфраструктуры на коммерческие проекты. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Усредненный срок заказов на наших предприятиях - это около трех месяцев загрузки", - сообщил министр. При этом в разных отраслях ситуация отличается: где-то производственная программа законтрактована на весь год, где-то предприятия пока ищут заказы. Мониторинг ситуации ведется еженедельно Министерством экономики.

Одним из ключевых достижений 2025 года в Юрий Чеботарь назвал "переворот пирамиды" финансовых результатов. "Многие отрасли, многие системообразующие предприятия, которым не удавалось выйти на финансово-стабильную работу, все-таки эту пирамиду перевернули и вышли уже и в прибыльную, и в рентабельную работу. Вот это ключевое", - отметил он.

В сфере инвестиционной политики намечается существенный сдвиг. Если три последних года рост обеспечивался в основном за счет инфраструктурных и социальных инвестиций (жилье, дороги, объекты социнфраструктуры), то новая пятилетка будет нацелена на коммерческие инициативы.

"На эту пятилетку концепцию мы перевернули, с учетом того, что закрыли так называемый инфраструктурный разрыв в прошлой пятилетке. Больше уже будем нацеливаться как раз-таки на коммерческие проекты", - заявил министр. В 2026 году при общем росте инвестиций около 3 % задача по коммерческим проектам составляет более 10 %.