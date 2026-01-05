Первые малыши, родившиеся в новом году, получили подарки от Президента Беларуси

Новый год - это всегда праздник, но для семей, в которых дети рождаются 1 января, он становится особенным вдвойне.

В первые минуты наступившего 2026 года в Беларуси на свет появились пятеро малышей - 1 мальчик и 4 девочки. Это произошло в Витебске, Гродно, Лиде и Могилеве. По сложившейся доброй традиции такие семьи получают поздравления и подарки от имени Президента Беларуси.

К примеру, в столице первый ребенок в 2026 году появился в роддоме городской клинической больницы № 6. Маленькую звездочку назвали Аней. Для мамы это уже второй ребенок. 5 января с подарками от имени главы государства прямо в родильный дом приехали пресс-секретарь Президента Беларуси, министр здравоохранения и председатель Мингорисполкома.