Петкевич: Система детских пособий в Беларуси может быть модернизирована

Пособия по уходу за ребенком в Беларуси могут быть модернизированы, это озвучила Наталья Петкевич на совместном заседании обеих палат парламента, которое проходит 21 января.

Как заявлено, правительство стремится снизить риски ухудшения материального положения женщин, ставших матерями. Речь идет, в том числе, о создании ясельных учреждений для малышей более раннего возраста.

Формат "Ответы правительства на вопросы депутатов и сенаторов" включает в себя не только доклад вице-премьера, но и ответы на вопросы профильных министров. Образование, здравоохранение, информация, культура, спорт - все, что действительно касается каждого белоруса и качества его жизни.

Министр информации Республики Беларусь Марат Марков рассказал о качестве региональной журналистики, о белорусском ответе и действиях во время современных информационных войн.

Но самый большой блок касался здравоохранения, вопросы задавали профильному министру Александру Хаджаеву. Все пять вопросов касались демографической безопасности и здоровья родителей. Действительно, нужно людей стимулировать, чтобы люди не боялись рожать.

Об этом Наталья Петкевич говорила еще в начале доклада, о том, что система материальных выплат сейчас пересматривается, модернизируется в пользу людей.

Правительство сейчас активно работает, в том числе будут создаваться комфортные условия в создании ясельных учреждений для детей более раннего возраста. За это сейчас отвечает Министерство образования Андрей Иванец.

Также говорили про медицину, про зарплаты работников отрасли (за последний год они поднялись примерно на 15 %), эта работа будет продолжена и дальше. И про фармацевтику: нужно больше своих препаратов.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Вопросы обеспеченности населения страны лекарственными препаратами находятся на постоянном мониторинге, система работает устойчиво, стабильно и управляемо, несмотря на санкционные проблемы, с которыми мы совершенно несправедливо столкнулись даже в такой гуманитарной сфере, как обеспеченность лекарственными препаратами. На сегодняшний день запасы основных лекарственных препаратов на уровне трехмесячного запаса держатся по ряду позиций. Имеется 6-месячный запас, и Министерство здравоохранения эту тему отслеживает на регулярной основе. Но особо я хотела бы сказать о развитии отечественной фармацевтической промышленности. У нас один из самых высоких, по сравнению с сопредельными государствами, уровень обеспеченности собственными лекарственными препаратами".