Писатель-фантаст Эдуард Веркин дал советы начинающим авторам на Минской книжной выставке

В первый день XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки известный российский писатель-фантаст Эдуард Веркин, впервые посетивший белорусский форум, поделился впечатлениями, порассуждал о природе читательского интереса и дал неожиданные советы начинающим литераторам.

Эдуард Веркин признался, что масштаб Минской выставки превзошел его ожидания. Особенно писателя удивила посещаемость в будний день.

"Ярмарка чудесная. Я не ожидал такого количества народа. Я знал, что организация будет на высоте, но то, что фактически в будний день яблоку негде упасть, по-моему, это здорово", - поделился эмоциями фантаст.

российский писатель-фантаст Эдуард Веркин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f35ff4a-1321-416c-8898-249b89795a92/conversions/d4b5a411-1113-4fa4-9787-7e889ed87d58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f35ff4a-1321-416c-8898-249b89795a92/conversions/d4b5a411-1113-4fa4-9787-7e889ed87d58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f35ff4a-1321-416c-8898-249b89795a92/conversions/d4b5a411-1113-4fa4-9787-7e889ed87d58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f35ff4a-1321-416c-8898-249b89795a92/conversions/d4b5a411-1113-4fa4-9787-7e889ed87d58-xl-___webp_1920.webp 1920w

На вопрос о том, как находить подход к разной аудитории - от подростков до взрослых, Эдуард Веркин ответил просто: никаких секретов за столетия не появилось.

"Со времен Шекспира струнки души не поменялись. Молодежь интересует все то же, что и во времена великого Барда - любовь, дружба, верность, предательство. Все, что волнует душу и сердце в этом возрасте, о том и надо писать. И все получится", - убежден писатель.

При этом он предостерег коллег от попыток угнаться за модой: "Любая попытка следить за трендами рано или поздно заведет в тупик. Желательно тренды самому создавать и задавать. Это сложнее, но к этому надо стремиться".

Говоря о современных читательских предпочтениях, писатель отметил разнообразие вкусов: "Читают разное: фантастику, реалистическую прозу, нон-фикшн. Нельзя сказать, что есть всеобъемлющий тренд, где читатель найдет свою книгу, а писатель - успех. Как всегда, все по-разному, кому что нравится".

На вопрос о доле правды в фантастике Эдуард Веркин ответил неожиданно: "Я больше реалист, в фантастике реальности гораздо больше, чем в некоторых реалистических книгах. Любая хорошая книга должна быть реалистичной, тем более фантастическая".

По мнению Веркина, книжные выставки - это, прежде всего площадка для общения с читателями, а не для профессионального роста авторов.

"Писатели учатся наедине с великими: с Толстым, Гоголем, Чеховым. Общаясь друг с другом, можно разучиться скорее. Лучше равняться на великих", - заявил фантаст.

Отдельно писатель затронул тему, волнующую многих родителей, - как привить детям любовь к чтению. "Если бы я знал, как прививать любовь к чтению... У меня тоже двое мальчишек, и я особо эту любовь не привил. Я такой классический сапожник без сапог", - сказал он.

Веркин предположил, что тяга к книгам часто заложена изначально, и редко когда ее удается привить искусственно. Однако дал несколько советов: "Читать самому, чтобы дети видели, что родители читают. Чтобы книга в руках у мамы и папы была не исключением, а нормой. Раскладывать книги, обсуждать прочитанное. Методов тьма, и не все дают результат. Если бы существовал простой метод, проблем с чтением бы не было".

российский писатель-фантаст Эдуард Веркин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa42ceea-a747-4a86-969c-082dc12cb2b4/conversions/d817ff3a-c3a0-47dd-9545-28606eb7ec2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa42ceea-a747-4a86-969c-082dc12cb2b4/conversions/d817ff3a-c3a0-47dd-9545-28606eb7ec2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa42ceea-a747-4a86-969c-082dc12cb2b4/conversions/d817ff3a-c3a0-47dd-9545-28606eb7ec2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa42ceea-a747-4a86-969c-082dc12cb2b4/conversions/d817ff3a-c3a0-47dd-9545-28606eb7ec2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На просьбу дать напутствие начинающим литераторам Эдуард Веркин ответил с присущим ему юмором: "Бросайте это дело". А затем добавил серьезно: "Но если без шуток: больше читайте, больше работайте. И все получится, но не у всех".