По делу о геноциде планируется допросить очевидцев из других стран - Швед

По уголовному делу о геноциде белорусского народа планируется допросить живых очевидцев из других стран, сообщил генеральный прокурор Андрей Швед в программе "Разговор у Президента".



"Что касается допросов живых свидетелей, эта работа практически завершена. Сейчас мы принимаем меры к тому, чтобы допросить еще живых очевидцев за рубежом, в других странах, которые здесь были узниками концлагерей либо на их глазах совершались эти зверства. По нашим данным, таких лиц не более 35 человек", - сказал Андрей Швед.

По его словам, важно, чтобы эти люди успели рассказать то, что они видели. Молодое поколение это должно услышать и осознать.

Генпрокурор отметил, что расследование уголовного дела о геноциде будет завершено только тогда, когда станет очевидно, что больше нет сведений ни об одном месте массового уничтожения людей. В среднем в год осматривается 40-45 таких мест. "Исходя из того, что еще более сотни мест, объективно еще понадобится не менее, наверное, 2-3 лет для того, чтобы завершить эту работу", - сказал Андрей Швед, уточнив, что в данном случае он говорит только о поисковой работе на местности.

Осмотр места массового уничтожения людей - это не просто произвести раскопки, заметил генпрокурор. Определяются границы, саперы проводят обследование, так как во многих таких местах остались неразорвавшиеся боеприпасы. Фашисты добивали людей прямо в могилах, бросая туда гранаты.

Вскоре Верховный Суд начнет рассмотрение уголовного дела Серафимовича, обвиняемого в совершении геноцида. "Это один из карателей, который отличался особой жестокостью при проведении массовых карательных операций", - отметил Андрей Швед.