По всей Беларуси функционируют более 200 военно-патриотических клубов

В Беларуси на сегодняшний день работает более 200 военно-патриотических клубов. Они действуют на базе школ, воинских частей и силовых структур. На занятиях юноши и девушки осваивают огневую, строевую и физическую подготовку, учатся ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь.

Современный тир, новые макеты оружия, форма - все как у взрослых, но главное - глаза, и у каждого они горят желанием быть патриотом своей страны. Здесь нет гаджетов, но есть живое общение и четкая цель. Ребята признаются: после первых занятий многие перестали бояться сложностей.

В средней школе № 209 с 1998 года действует клуб "Патриот". Сегодня здесь мужеству, стойкости и дисциплине учатся 30 юношей и девушек. В течение года ребята тренируются собирать и разбирать макет автомата Калашникова, стреляют в тире, осваивают строевую подготовку, а в свободное время становятся участниками походов.

"Мы поедем в сборы в конце мая. Соответственно, будем жить в палатках, обучаться строевым подготовкам, тактическим указаниям и так далее. То есть военные сборы делаются для того, чтобы наши мальчики немножко вылезли из телефонов и примерно приблизились к полевым условиям", - пояснил руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 209 г. Минска Егор Толмачев.

Для каждого из них это не просто занятия, а ступень к главной цели - связать свою жизнь с военной службой или работой в силовых структурах. Учащаяся СШ № 209 г. Минска Софья Гришина в клубе уже 4 года и твердо решила стать военным медиком. Сегодня она прикладывает все усилия, чтобы мечта осуществилась.

"Я с детства мечтала в будущем пойти на военную специальность. Я всегда смотрела на наших старших ребят, которые выступают в военно-патриотических играх, как они ходят в форме, и хотела быть такой же. Мы можем проявить себя в максимально разных направленностях: кто-то проявляет себя больше в строевой подготовке, в пулевой стрельбе, кто-то в первой помощи в экстренных ситуациях или же в сборке и разборке автомата", - поделилась Софья Гришина.

Ученик СШ № 209 г. Минска Никита Езерский в 2026 году не только вступил в ряды "Патриота", но и вошел в первый набор патриотического класса. Обучение здесь идет по специальной программе: упор сделан на предметы, которые нужны для поступления в военные учреждения образования - математика, обществоведение, английский язык и история Беларуси.

"Я состою в военно-патриотическом клубе, участвовал также в Посту № 1, был там командиром, в этом году участвовал в конкурсе "Я патриот" и стал финалистом. Больше всего делаю акцент, наверное, на общении со своими сверстниками, которые тоже любят эту тему, уважают и считают, что мы занимаемся правильным делом", - отметил Никита Езерский.

участники военно-патриотического клуба "Патриот" news.by

"Патриот" - один из старейших военно-патриотических клубов страны. А самый молодой образовался в апреле 2026 года в гимназии № 41- "Юный связист", в него уже вступило порядка 20 ребят. Мотивация у каждого разная, но объединяет их одно - в нужный момент быть готовым помочь Родине.

"Я очень люблю военную тему, я патриот своей страны. Поэтому я очень хотел вступить в военно-патриотический клуб. Ожидаю, что я стану настоящим патриотом Беларуси: буду хорошо знать разные военные должности, и в будущем мне будет легче с армией", - рассказал учащийся гимназии № 41 г. Минска Михаил Лях.

"Я решила вступить в военно-патриотический клуб, так как родилась в семье военнослужащих. И с самого детства во мне воспитывали любовь к Родине и уважение к Отчизне. Также мне очень нравится проводить время в данном военно-патриотическом клубе, так как мы участвуем в различных мероприятиях, нас готовят к таким военным конкурсам, как "Орленок", - поделилась учащаяся гимназии № 41 г. Минска Арина Лукашевич.

Школьники военно-патриотических клубов не только отрабатывают практические навыки, но и изучают теорию: пишут статьи о находках военных времен и исследуют историю своих предков.

"Главное, что Министерство обороны эти клубы делает при воинских частях. Занятия проводятся уже не в школе и классе - в тепличных условиях, а на базе воинских частей. И сейчас есть специальные программы, открытые архивы: кто, где воевал, боевой путь, погиб, живой, чем награжден. Дети сами составляют эту родословную своих предков", - рассказал руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 41 г. Минска Вячеслав Булда.