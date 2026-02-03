Почему для Беларуси так важна тема сохранения и восстановления болот

На фоне климатических изменений и деградации природных экосистем особенно остро звучит тема сохранения и восстановления болот. Это остается одним из приоритетов экологической политики Беларуси. На сегодняшний день в естественном или близком к нему состоянии сохранилось более 860 тысяч гектаров болот (это свыше 4 % территории страны).



При этом на более чем 516 тыс. гектаров нарушен гидрологический режим, что повышает риски пожаров, засух и паводков. Для снижения этих угроз реализуются программы по восстановлению и повторному заболачиванию торфяников.

Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества Государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам":

"Мы провели инвентаризацию всех болот и торфяников и определили вместе с Министерством сельского хозяйства, Министерством природных ресурсов, Министерством энергетики, как мы будем использовать каждый торфяник. И для каждого района разработали такие схемы. И сейчас в каждом районе есть карта, есть список болот, список торфяников и как их нужно использовать дальше".

Именно на болотах обитает более 40 % видов птиц, 35 % видов насекомых и свыше 15 % редких растений, занесенных в Красную книгу Беларуси.