Почему Эдгарду Запашному нравится белорусское слово "дзяржаўны"?

В "Актуальном интервью" Эдгард Запашный (народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка) рассказал, что слово "дзяржаўны" - одно из любимых в белорусском языке. Чем оно так привлекает и как его трактует сам артист?

Мне нравятся сильные слова. А "дзяржаўны" как раз относится к таким. Им можно хвастаться. Это слово, которое вряд ли надо переводить - оно и так понятно, говорит о многом, а еще просто красивое.

"Я хочу, чтобы такое же место появилось и в России, где будет реять флаг высоко и гордо. Сейчас что-то похожее сделали в Санкт-Петербурге, там три флага, но все равно это коллаборация. А когда только флаг страны и ничего лишнего, то это гордо и красиво, солидно и мощно", - поделился он.