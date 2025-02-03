Почему лидера Индонезии, который совершил в стране экономический рывок, часто сравнивают с Лукашенко

Индонезия сегодня входит в топ-15 крупнейших экономик мира. ВВП страны - почти 1,5 трлн долларов. При этом сохраняется колоссальный рост в 5 %.

Индонезия в последнее время обласкана комплиментарными оценками: новая индустриальная страна G20, новый азиатский тигр, региональный лидер и будущая глыба мировой экономики. Во многом экономический рост Индонезии связывают с бывшим президентом Джоко Видодо. За время его правления в стране почти на треть вырос промышленный кластер, построили 25 новых аэропортов и пересадили многих аграриев с плугов на технику.

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Интересный момент: лидера, благодаря которому Индонезия сделала экономический рывок, часто сравнивают с Лукашенко. Оба начинали работать в сельском хозяйстве, оба - выходцы из народа и не номенклатурные руководители, оба привыкли не замалчивать проблемы, а решать их самостоятельно.

Фадли Зон, доктор наук, председатель комитета Совета народных представителей Республики Индонезии по межпарламентскому сотрудничеству (2024 г.):

"Беларусь была в составе СССР, и Индонезия находилась очень близко к СССР в то время. И у нас никогда не возникало каких-либо споров, несогласий друг с другом. И парламент вашей страны всегда поддерживал нас в любые времена. И мы вам очень благодарны за это. Мы поддерживаем друг друга".

Политик считает, что Александр Лукашенко - сильный лидер, который очень уважает свой народ и уже много лет способствует развитию Республики Беларусь. "Я думаю, что нам нужен такой же лидер со своей уверенной позицией. Это не означает, что он диктатор, сильный - значит решительный в своей политике на благо своего народа", - уверен Фадли Зон.

Винарди Ханафи Луки, заместитель генерального директора по американским и европейским делам МИД Индонезии:

"Приятно слышать, что мы разделяем одни и те же ценности в том, что мы верим в Бога, отстаиваем социальную справедливость, а также равнозначное развитие. Те ценности, что мы разделяем, очень правильные".