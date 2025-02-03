3.44 RUB
3.40 USD
3.53 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Почему лидера Индонезии, который совершил в стране экономический рывок, часто сравнивают с Лукашенко
Индонезия сегодня входит в топ-15 крупнейших экономик мира. ВВП страны - почти 1,5 трлн долларов. При этом сохраняется колоссальный рост в 5 %.
Индонезия в последнее время обласкана комплиментарными оценками: новая индустриальная страна G20, новый азиатский тигр, региональный лидер и будущая глыба мировой экономики. Во многом экономический рост Индонезии связывают с бывшим президентом Джоко Видодо. За время его правления в стране почти на треть вырос промышленный кластер, построили 25 новых аэропортов и пересадили многих аграриев с плугов на технику.
Смотрите программу "Понятная политика" ЗДЕСЬ
Интересный момент: лидера, благодаря которому Индонезия сделала экономический рывок, часто сравнивают с Лукашенко. Оба начинали работать в сельском хозяйстве, оба - выходцы из народа и не номенклатурные руководители, оба привыкли не замалчивать проблемы, а решать их самостоятельно.
Фадли Зон, доктор наук, председатель комитета Совета народных представителей Республики Индонезии по межпарламентскому сотрудничеству (2024 г.):
"Беларусь была в составе СССР, и Индонезия находилась очень близко к СССР в то время. И у нас никогда не возникало каких-либо споров, несогласий друг с другом. И парламент вашей страны всегда поддерживал нас в любые времена. И мы вам очень благодарны за это. Мы поддерживаем друг друга".
Политик считает, что Александр Лукашенко - сильный лидер, который очень уважает свой народ и уже много лет способствует развитию Республики Беларусь. "Я думаю, что нам нужен такой же лидер со своей уверенной позицией. Это не означает, что он диктатор, сильный - значит решительный в своей политике на благо своего народа", - уверен Фадли Зон.
Винарди Ханафи Луки, заместитель генерального директора по американским и европейским делам МИД Индонезии:
"Приятно слышать, что мы разделяем одни и те же ценности в том, что мы верим в Бога, отстаиваем социальную справедливость, а также равнозначное развитие. Те ценности, что мы разделяем, очень правильные".
По его словам, в наши дни это наиболее актуально, так как демократия заинтересована, чтобы эти ценности стали слабее. "Александр Лукашенко - великий лидер Беларуси, очень сильный и принципиальный. Это очень добрый человек. Также когда я был в Минске, встретил его лично. Он очень добрый человек, - поделился впечатлениями Винарди Ханафи Луки. - И я верю, что Беларусь под президентством Лукашенко будет очень сильной страной в будущем".