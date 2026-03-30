"Спецпредставитель Трампа Джон Коул заявляет о том, что было бы неплохо, если бы Литва пошла на сотрудничество с Республикой Беларусь в вопросе транзита калийных удобрений. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Огромная трагедия, человеческая и геополитическая, проходящая на Ближнем Востоке, привела к тому, что планета оказалась без удобрений. Республика Беларусь, к счастью, обладает огромным запасом калийных удобрений. Для тех, кто может быть не в курсе ситуации, докладываю. Запасы Республики Беларусь оцениваются как вторые на планете. Это в вопросе калийных удобрений, - прокомментировал Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия). - Как суверенное и независимое государство Республика Литва уже высказалась, что они бы не против переговорить на уровне министров. И это при том, что буквально еще несколько недель назад о такой вероятности никто даже не задумывался в славном городе Вильно. И, конечно, ни о каком суверенитете Литвы речи не идет, когда они готовы менять свою точку зрения и политическую позицию, которую они называют базовой, по окрику из Вашингтона".