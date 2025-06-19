Почему развязана война за умы и сердца наших людей, в чем ценность правды - в "Диспозиции"

Военная безопасность во многом зависит и от идеологии. Недавно наш Президент расставил ориентиры в идеологической работе. Борьба за умы и сердца в последнее время форсированно обостряется. Правил в секторе противостояния смыслов практически не осталось. Придерживаются правды и созидательных ценностей немногие страны. Беларусь - среди таких. Но как сохранять мир, где искать точки опоры?

В дни тягостных раздумий над миграционным кризисом, падением экономики, ростом преступности единственной опорой для созидания на Западе остается белорусский вопрос. Как там белорус с русским готовятся войной на Европу пойти, что задумал коварный бульбаш. Называется все это идеология, вкладывание, смещение или подмена смыслов. Именно с подобной обработки начинается подготовка к войне, что сейчас и происходит в соседних странах из блока НАТО, где из нас лепят образ врага, а реальные социальные проблемы стремятся заслонить и объяснить усилиями по обеспечению безопасности.

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Идеология - не эфемерная субстанция. Порой она в большей степени реальна, чем действительность. И когда рушатся устои, ценности, основы общества, его гибель становится делом времени, каким бы внешне государство ни казалось крепким.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518cabf3-1a58-469a-9e02-9b8d50d1cf84/conversions/7ed32290-9f08-4629-a834-7b3af5afead7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518cabf3-1a58-469a-9e02-9b8d50d1cf84/conversions/7ed32290-9f08-4629-a834-7b3af5afead7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518cabf3-1a58-469a-9e02-9b8d50d1cf84/conversions/7ed32290-9f08-4629-a834-7b3af5afead7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/518cabf3-1a58-469a-9e02-9b8d50d1cf84/conversions/7ed32290-9f08-4629-a834-7b3af5afead7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для того чтобы им (оппонентам за рубежом - прим. ред.) развязать против нас войну, надо прежде всего отобрать у нас память и головы. Как только они сделают (может, это после меня уже будет), ждите новой войны. Поэтому мы сражаемся, мы сегодня боремся. Эта война, говорил в Сталинграде россиянам, она уже началась. Но это современная война, которая началась в средствах массовой информации за умы и сердца, за головы наших людей. Она, эта война, началась, и мы ее сегодня ведем", - сказал Александр Лукашенко в мае 2025 года на торжественном собрании к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе недавнего совещания с руководством Администрации Президента глава государства обозначил и основные механизмы идеологической работы. Один из тезисов - приоритет качества. Неважно, сколько человек собрал в зале тот или иной чиновник, главное, что осталось после встречи или занятия в сердцах. Если лучший вариант - личное общение, значит, эта модель должна автоматически стать ключевой.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef00de69-ab3d-4367-9ff6-b08564c3d36d/conversions/1ab49535-ed37-47e1-b9c9-97efcd845094-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef00de69-ab3d-4367-9ff6-b08564c3d36d/conversions/1ab49535-ed37-47e1-b9c9-97efcd845094-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef00de69-ab3d-4367-9ff6-b08564c3d36d/conversions/1ab49535-ed37-47e1-b9c9-97efcd845094-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef00de69-ab3d-4367-9ff6-b08564c3d36d/conversions/1ab49535-ed37-47e1-b9c9-97efcd845094-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Телевизор - это хорошо, интернет мы начали завоевывать. Но всегда - с первого дня говорю - надо общаться с людьми. Надо с ними с глазу на глаз разговаривать. Люди это уважают, ценят", - отметил белорусский лидер на совещании с руководством Администрации Президента в июне 2025 года.

Президент потребовал выстроить четкую идеологическую работу в стране. Это касается, безусловно, и армейской составляющей. Здесь один из вопросов - как преобразовать человеческий ресурс в максимальный боевой потенциал. Для этого выстроена четкая вертикаль, которая, кстати, в отличие даже от России, у нас не подвергалась резким колебаниям. Специальная военная операция в Украине показывает, что в первую очередь победу в сражениях определяют выносливость, стойкость, самопожертвование. Все эти качества - производные от патриотизма. Он неизменно остается в фокусе внимания белорусских военных руководителей.

Кстати, они прекрасно понимают: человека не назначают патриотом в момент присяги. Этот процесс стартует с юных лет. Именно дети - центр системы координат стабильного и безопасного развития страны. И потому Минобороны всегда рядом с маленькими гражданами. В эти дни армия принимает молодежь в многочисленных лагерях.

Алексей Янюк, командир радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО:

"Мы ребят обучаем, что такое дисциплина, что такое ответственность, что такое патриотизм, кто такие герои наши. Мы не ставим перед собой целью воспитать из них профессиональных военных, мы пытаемся их обучить чувству долга, чувству защиты Родины, ответственной защиты Родины".