Почему США не спешат идти на переговоры с Ираном в нынешнем формате, рассказал эксперт Наджаров

Почему Вашингтон не спешит идти на переговоры в нынешнем формате? Эксперты считают, что США опасаются потери имиджа и что частичная договоренность будет воспринята как политическое поражение.

Александр Наджаров, аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ (Россия):

"Американцы не хотят на эти переговоры ехать, потому что они понимают, что если они договорятся только по одной вещи - по разблокировке Ормуза и не договорятся по всему остальному, это будет выглядеть ровно так, как оно выглядит на самом деле, то есть это будет американское политическое поражение в этой войне".

Эксперт высказал предположение, что США вместе с "израильскими товарищами в еще один наскок" попытаются атаковать Иран, после чего они снова попытаются вернуться к переговорам. Но если и эти попытки не принесут ощутимых результатов, то сценарий полного отступления американцев с Ближнего Востока становится все более вероятным.

Даже если американская экономика пострадает от высоких цен на энергоносители, внутренняя добыча и переработка нефти, хоть и с определенными сложностями, позволят США пережить это.