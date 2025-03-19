Почему указ об усилении роли председателей исполкомов поспособствует решению многих проблем

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 февраля подписал указ № 74 "Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов". Как документ повлияет на развитие регионов, рассказал председатель Оршанского райисполкома Игорь Мороз в "Актуальном интервью".

По словам председателя, исполкомам сегодня дают новые инструменты, новые механизмы для более эффективной работы. "Указ помогает нам, руководителям, в первую очередь, в кратчайшие сроки, без волокиты, принимать те решения, которые необходимы для наших граждан", - обозначил он.

Благодаря документу расширились и финансовые возможности исполкомов. "Если есть свободные остатки, есть денежные средства, ты можешь их потратить на благоустройство, приведение в порядок тех или иных объектов на территории региона", - отметил гость "Актуального интервью".

Указ стимулирует местные исполнительные органы работать над своим бюджетом, над его пополнением, чтобы он был больше, и, соответственно, остатков было больше, которые можно потратить на развитие региона. Игорь Мороз