Почему в Беларуси девушки перестали рожать в 20 лет, ответила замглавврача 6-й больницы Минска

С чем связана тенденция нежелания девушек рожать в молодом возрасте, как это было раньше, почему откладывают этот момент, рассказала заместитель главврача 6-й клинической больницы Минска Ирина Борис в "Актуальном интервью".

По мнению врача, во-первых, в Беларуси увеличилась продолжительность жизни, хоть об этом и не говорят, но это накладывает большой отпечаток. Во-вторых, женщина сегодня равна в правах с мужчиной, поэтому хочет активно проживать свою социальную жизнь - получить образование, работу, подумать о вариантах жилья, где будет жить со своим мужем и ребенком, а это все требует времени и усилий. "Так получается, что люди откладывают приятный момент рождения первого ребенка. Хорошо это или плохо? С точки зрения физиологических процессов проще родить ребенка в 20 лет. Но в плане осознания своего родительства 30-летний возраст является более осознанным, и в этом есть тоже свои плюсы", - считает гость интервью.

Заместитель главврача обозначила, что с ростом количества лет возрастает и число заболеваний у женщины, поэтому беременность уже может приближаться к группе более высокого риска и требовать более внимательного наблюдения со стороны врачей, самой будущей мамы и всей семьи.

К слову, в 6-й клинической больнице Минска поддерживают партнерство в родах, количество таких из года в год растет. В 2025 году в больнице 45 % родов были партнерскими. Есть даже сегмент родов VIP.

"VIP - палаты семейного типа, где мужья могут поддерживать свою супругу не только в процессе родов, но и после них проживать в палате. Это здорово. Семья вместе переживает первые радостные дни, учится ухаживать за малышом, знакомится с его характером, поддерживает друг друга, а на выписке папа уже полноценный участник процесса, которого можно и с малышом оставить", - рассказала Ирина Борис.