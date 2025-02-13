Почему ВГМУ выбирают абитуриенты из более 50 стран

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Витебский государственный медицинский университет для обучения выбирают представители более 50 стран. Как проходит подготовка таких студентов, рассказал доктор медицинских наук, ректор Витебского государственного медицинского университета Алексей Чуканов в "Актуальном интервью".

Ректор ВГМУ обозначил, что на обучение в университет приезжают из стран ближней, и дальней дуги. Сейчас очень активно развивается африканский вектор. "Сегодня, по-моему, 52 или 53 страны приехали к нам в качестве студентов, ординаторов, интернов", - отметил доктор медицинских наук.

"Подготовка иностранцев идет примерно так же, как и отечественных граждан, - по всем предметам. Есть и система подготовительного отделения, где они более глубоко осваивают русский язык, - рассказал ученый. - Мы очень заинтересованы, чтобы о нашей стране, о нашем университете узнали как можно больше людей и узнали в правильном ключе".