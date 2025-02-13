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Почему ВГМУ выбирают абитуриенты из более 50 стран
Витебский государственный медицинский университет для обучения выбирают представители более 50 стран. Как проходит подготовка таких студентов, рассказал доктор медицинских наук, ректор Витебского государственного медицинского университета Алексей Чуканов в "Актуальном интервью".
Ректор ВГМУ обозначил, что на обучение в университет приезжают из стран ближней, и дальней дуги. Сейчас очень активно развивается африканский вектор. "Сегодня, по-моему, 52 или 53 страны приехали к нам в качестве студентов, ординаторов, интернов", - отметил доктор медицинских наук.
"Подготовка иностранцев идет примерно так же, как и отечественных граждан, - по всем предметам. Есть и система подготовительного отделения, где они более глубоко осваивают русский язык, - рассказал ученый. - Мы очень заинтересованы, чтобы о нашей стране, о нашем университете узнали как можно больше людей и узнали в правильном ключе".
По словам Алексея Чуканова, иностранцы в кругу граждан Беларуси чувствуют себя частью большой семьи. "Мы создаем им условия для этого, - заметил гость проекта "Актуальное интервью". - Недавно открыли культурные центры Пакистана, Индии, Шри-Ланки. Это важно, чтобы ребята чувствовали себя как дома и наши студенты ознакомились с их культурой".