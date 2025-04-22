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Поддержка братского народа. Российский фонд оказал матпомощь госпиталю им. Машерова
Российский благотворительный фонд "Память поколений" оказал значимую материальную помощь Минскому областному клиническому госпиталю имени Машерова. Здесь проходят лечение и реабилитацию ветераны, отдавшие свои силы и здоровье защите Родины.
Благодаря вкладу в госпитале было отремонтировано 69 палат и столько же закуплено единиц нового оборудования.
"Судя по тому, как меня встретила эта комната, я был ошарашен. Все на высшем уровне - кровати, помещения, услуги", - поделился своими эмоциями ветеран Великой Отечественной войны Илья Горбачевский.
Ежегодно с апреля по 22 июня фонд проводит акцию "Красная гвоздика", цель которой - поддержка ветеранов и сохранение исторической памяти. В этом году к ней присоединились 82 региона.