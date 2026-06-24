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Финляндия выделит 44 млн евро на создание системы борьбы с дронами вдоль восточной границы
Автор:Редакция news.by
Финляндия продолжает милитаризацию границ: погранслужба страны запускает масштабную программу по созданию многоуровневой системы борьбы с беспилотниками.
Из бюджета на эти цели выделено 44 млн евро. Вдоль восточной границы и побережья планируется развернуть сеть стационарных постов наблюдения, а также переоборудовать патрульные машины и катера системами радиоэлектронного подавления.
Хельсинки рассчитывают завершить первый этап в течение 2026 года, однако для полной реализации амбициозного плана финским властям собственных средств не хватает.
Руководство ведомства уже запросило у Евросоюза еще 36 млн евро, надеясь покрыть дефицит за счет европейских налогоплательщиков.