В Германии из-за аномальной жары отменяют массовые мероприятия

Аномальная волна жары парализовала общественную и культурную жизнь Германии. Там из-за экстремально высоких температур начали массово отменять и переносить уличные фестивали.

Например, в Баварии и Бранденбурге в ближайшие дни ожидаются рекордные 40 градусов. Ограничения затронули даже знаменитую Кильскую неделю - одну из крупнейших парусных регат в мире, где посетителей теперь встречают памятками по "выживанию".

Жара нанесла удар и по экологии: в водоемах критически упал уровень кислорода, что привело к массовой гибели рыбы.

В Бельгии из-за аномальной июньской жары отменили более 100 пассажирских поездов. Столбики термометров там подскочили до рекордных 37 градусов. Руководство железной дороги было вынуждено массово снимать рейсы в часы пик, поскольку часть составов не оборудована кондиционерами.