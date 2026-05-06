Забыть не позволим! Торжественное собрание ко Дню Победы состоялось в Минске

Фундамент нашего настоящего и гарант будущего - память. Нынешняя неделя в преддверии Великой Победы не просто подчеркивает, как важны для нас, белорусов, страницы этой истории, но и транслирует нашу готовность защищать свое.

О памяти и великом подвиге 6 мая говорили во Дворце Республики. Традиционно в канун Великой Победы в самом сердце Минска состоялись торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Ценность памяти о великом подвиге и важность сохранить и передать потомкам правду - таков лейтмотив вечера.

Знаменная рота почетного караула Минской военной комендатуры, в руках государственные флаги СССР, Беларуси, знамена Победы, штандарты 4 фронтов, которые освобождали Беларусь. Немое напоминание и преемственность - это начало торжественного собрания, посвященного победе, традиция, которая каждый год собирает больше, чем полный зал.

Беларусь помнит, сколько шли к победе. То, что бережно храним и передаем поколениям, то, что было и остается самой великой ценностью. 1418 дней и ночей советские воины, труженики тыла, партизаны и просто мирные жители вместе боролись за Родину. А позже поняли, что не только за землю, а право зваться белорусами. Это была война на уничтожение нации.

И забыть это мы не позволим. Продвижение государственной исторической политики будет и впредь нашей общей важной задачей.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Мы, как и прежде, нацелены на обеспечение стабильности и мира в регионе. Залогом этого является в первую очередь сформированная за 30 лет независимости эффективная система национальной безопасности. Мир и спокойствие в наших домах - это безусловный приоритет в работе всего силового блока. Победа в Великой Отечественной войне - результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Эта кровопролитная война показала, что дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела, твердо знающих, во имя чего они сражаются, неустанно трудятся и за что умирают. Наши отцы, деды и прадеды в борьбе с врагом не задумывались ни на минуту, отдавая свою жизнь. Они освободили от коричневой чумы фашизма не только нашу родную Республику Беларусь, но и многие страны Европы. Сегодня в Европе стараются об этом не вспоминать. Но мы это помним и всегда будем помнить".

Сегодня в ряде европейских стран сносят памятники советским воинам, оскверняют места гибели солдат. А что завтра? Построят стены и новые разделительные линии?

Провокации не дают поводов успокаиваться. Слишком жестоки уроки войны, чтобы когда-то допустить подобное. Каждый третий погибший - это только человеческие потери.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Мы всегда наполняем этот праздник особым смыслом и большим количеством мероприятий от таких торжественных собраний, которые проходят не только в Минске, но и в каждом, наверное, областном центре, районном центре. Самая главная задача - это передать молодым людям наш исторический код, ту самую историческую правду, рассказать им о подвиге таких же молодых людей, которые когда-то пошли воевать в самые лучшие годы своей жизни, которые отдали свою молодость, которые пережили те лишения, а многие потеряли жизнь для того, чтобы мы родились и жили на этой земле".

В столичном Дворце Республики торжественное собрание и концерт "Подвиг отцов - гордость потомков" объединили идеи преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Акцент на личных историях, чувствах и переживаниях людей, чьи судьбы затронула война.

И в зрительном зале немало тех, у кого на груди сверкают медали: ветераны Великой Отечественной, Вооруженных сил, ветераны Афганской войны – те, кто видел своими глазами боль и разрушения. Сегодня желают былым боевым товарищам лишь одного.

Анатолий Жариков, ветеран войны в Афганистане

Анатолий Жариков, ветеран Вооруженных Сил Беларуси:

"Я ветеранам всем желаю ясного солнечного неба над головой, крепкой жизни и дожить до ста без старости".

Безусловно, сегодня ветераны - главные герои и символ нашей общей Победы. К сожалению, время беспощадно, очевидцев, участников войны становится все меньше. Поддержка и помощь - самое малое, что можем и делаем.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Все пожилое население нашей страны под всеобъемлющим охватом социальной защиты. Ни один человек, в каком бы он положении не был, одинокий либо одиноко проживающий, не будет в стороне. Но, конечно, все эти блага создаются работающими гражданами, теми, кто непосредственно трудится на благо экономики, формируется. И, безусловно, это только можно достичь в мирных условиях. Это очень важно".

События и целая эпоха как будто ожили в этот вечер на сцене Дворца Республики.

Кто-то не сдерживал эмоций, буквально пропуская через себя сюжетную линию, где поколения - от участников Великой Отечественной до современности - отражают некий собирательный образ белорусского народа. И тогда, как и сейчас, мы едины и полны решимости вкладывать в будущее и словом, и делом.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

"Мы вместе с детьми строим памятники нашим дедам и прадедам. Мы наводим порядки на могилах и захоронениях. Мы действительно сегодня говорим о том, что это в наших сердцах, мы не забыли и готовы передавать это подрастающим поколениям. Ведь им дальше строить наше будущее, им дальше защищать наш суверенитет и независимость".