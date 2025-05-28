"Поджигали землянки, даже если там оставались люди" - как фашисты уничтожали целые деревни

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Поздней осенью 1943 года фашисты устроили очередную расправу над мирными жителями в оккупированной Беларуси. В те дни карательные акции одновременно проводились во всех населенных пунктах Бобруйского района Могилевской области. Издалека можно было видеть, как клубы дыма вырывались из-за леса то в одной, то в другой стороне. Беда пришла и в деревню Прудище. Подробности смотрите в фильме "Геноцид. Последние свидетели".

В октябре 1943 года две небольших деревушки Прудище и Сулево, что находились недалеко от Бобруйска, окружили немцы. Но людей там они не нашли, те успели уйти в лес. Озверевшие нацисты принялись громить все, что попадалось на их пути. Грабили дома, а потом поджигали, уводили скот. После себя они оставили выжженную землю. Возвращаться было некуда. Люди начинали копать землянки.

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"Потом нас окружили немцы, под каждой березой стояли с пулеметами. Они поджигали наши землянки, даже если там оставались люди. Потом нас погнали на расстрел на кладбище. Но внезапно немцы остановились и сказали, что в этот раз отпускают нас", - рассказала ветеран Антонина Цалко.

В пригороде Бобруйска горела деревня Ломы. Накануне каратели учинили расправу над мирными жителями. В качестве устрашения населения расправа проходила и над пленными, которых содержали в Ломах с первых дней оккупации. Люди пытались спастись. Кто смог, уходили в лес. Но и это не спасло от беды. Облавы, карательные операции по прочесыванию лесных массивов немцы проводили регулярно. Тех, кто не смог вырваться, уйти от карателей, ждала страшная участь.

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"Детей отправили куда-то отдельно, некоторых расстреляли на кладбище, некоторых в Германию забрали. А стариков всех на месте расстреляли", - поделился воспоминаниями ветеран Дмитрий Красноносов.