Поджог сухой травы на участке, отдых у костра нередко приводят к серьезным последствиям

С приходом теплой погоды резко растет число пожаров в природных экосистемах. Чаще всего возгорания возникают из‑за поджогов сухой растительности и кустарников: граждане пытаются навести порядок на земельных участках с помощью огня.

Риск также создают любители отдыха у костра - это нередко приводит к серьезным последствиям.

С наступлением весны люди стремятся проводить все больше времени на свежем воздухе. Пикники и прогулки под открытым небом в лесу - в топе времяпрепровождения белорусов. Не забывают и о наведении порядка на земле на приусадебных и дачных участках. И вроде бы дело хорошее, но зачастую такие безобидные действия (при несоблюдении правил безопасности) влекут серьезные последствия.

Только с начала текущего года в Беларуси зарегистрировано около 1 200 пожаров, которые вызваны возгоранием травы и кустарников. Цифра внушительная, но по сравнению с аналогичным периодом года прошлого такие инциденты уменьшились в 2,5 раза. За результатом - трехуровневый мониторинг: космический, авиационный и наземный.

news.by

Олег Черепов, главный специалист отдела Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: "По данным космического мониторинга, в этом году обнаружено 89 пожаров. Из них 46 пожаров стали первоисточником. Авиационный мониторинг. У нас проводит авиация МЧС для обнаружения пожаров в труднодоступных местах. Также у нас используется наземный мониторинг. Это проводит Министерство лесного хозяйства с помощью вышек наблюдательных и мачт, на которых установлены видеонаблюдения".

Узнать, можно ли идти в лес, очень просто - достаточно заглянуть на сайт Министерства лесного хозяйства. Там размещена интерактивная карта республики: красным цветом обозначены районы, где посещение леса категорически запрещено - на сегодняшний день это Дрогичинский, Октябрьский, Пуховичский и Лельчицкий районы, желтым - где есть ограничения, а зеленым - где можно гулять свободно.

Дарья Соловьева, инженер по охране леса Минского лесхоза

Дарья Соловьева, инженер по охране леса Минского лесхоза: "Сейчас на территории Минского лесхоза третий класс пожарной опасности. То есть это запрет разведения костров, проведения массовых мероприятий и запрет въезда автомобиля на территорию лесного фонда. Поэтому если граждане будут обнаружены на территории лесного фонда, то будет налагаться штраф до 30 базовых величин".

За безопасностью в лесах следит автоматическая система видеонаблюдения. Такая технология позволяет буквально в режиме реального времени фиксировать первые признаки пожара и моментально для его ликвидации отправлять бригады на место.

Максим Бадаев, инженер по охране леса Минского лесхоза

Максим Бадаев, инженер по охране леса Минского лесхоза: "Они в онлайн-режиме работают. В течение 15 секунд приходит СМС при проходе гражданина вдоль ловушки или проезде транспортного средства. СМС приходит на телефон, и мы оперативно реагируем".