ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пока Пугачева молчит, профессора Йельского университета поют о любви к России

Если начнется война Израиля с Ираном, Европа ощутит серьезный дефицит нефти. Такое мнение высказал в эфире программы "Тренды" журналист-международник Хаял Муаззин.

На Ближнем Востоке сейчас напряженный момент - пойдет ли Тель-Авив на обострение эскалации с Тегераном.

Уже год идут боевые действия в секторе Газа, началось противостояние в Ливане. Кроме того, возможные точки очередного взрыва - Йемен и Сирия.

В случае разгорания региональной войны на несколько фронтов вокруг Израиля появится настоящее огненное кольцо, а цены на нефть взлетят.

Особую тревогу вызывает размещение в Израиле одной из наиболее передовых систем противоракетной обороны США.

Смотрите в сегодняшнем выпуске "Трендов":

  • Запад не спешит помогать Украине, потому что она уже не победит. Но будет ли Россия диктовать условия мира?
  • Двойные стандарты - в США началось досрочное голосование за месяц до выборов, и никто их за это не осуждает.
  • Европа вышла на тропу экономической войны с Китаем.
  • Мода на одичание.
  • Пока Пугачева молчит, профессора Йельского университета поют о любви к России.

Об этом и не только сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Ближний ВостокТрендыРоссия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все