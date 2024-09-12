3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пока Пугачева молчит, профессора Йельского университета поют о любви к России
Если начнется война Израиля с Ираном, Европа ощутит серьезный дефицит нефти. Такое мнение высказал в эфире программы "Тренды" журналист-международник Хаял Муаззин.
На Ближнем Востоке сейчас напряженный момент - пойдет ли Тель-Авив на обострение эскалации с Тегераном.
Уже год идут боевые действия в секторе Газа, началось противостояние в Ливане. Кроме того, возможные точки очередного взрыва - Йемен и Сирия.
В случае разгорания региональной войны на несколько фронтов вокруг Израиля появится настоящее огненное кольцо, а цены на нефть взлетят.
Особую тревогу вызывает размещение в Израиле одной из наиболее передовых систем противоракетной обороны США.
Смотрите в сегодняшнем выпуске "Трендов":
- Запад не спешит помогать Украине, потому что она уже не победит. Но будет ли Россия диктовать условия мира?
- Двойные стандарты - в США началось досрочное голосование за месяц до выборов, и никто их за это не осуждает.
- Европа вышла на тропу экономической войны с Китаем.
- Мода на одичание.
- Пока Пугачева молчит, профессора Йельского университета поют о любви к России.
Об этом и не только сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов