Пока Пугачева молчит, профессора Йельского университета поют о любви к России.

На Ближнем Востоке сейчас напряженный момент - пойдет ли Тель-Авив на обострение эскалации с Тегераном.



Уже год идут боевые действия в секторе Газа, началось противостояние в Ливане. Кроме того, возможные точки очередного взрыва - Йемен и Сирия.



В случае разгорания региональной войны на несколько фронтов вокруг Израиля появится настоящее огненное кольцо, а цены на нефть взлетят.



Особую тревогу вызывает размещение в Израиле одной из наиболее передовых систем противоракетной обороны США.