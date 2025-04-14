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Покаяние и молитва. У христиан началась Страстная седмица - самая строгая неделя Великого поста
У христиан началась Страстная седмица - самая строгая неделя Великого поста, посвященная страданиям и смерти на кресте Спасителя.
Верующие стараются провести это время в тишине, покаяниях, молитве и в приготовлениях ко встрече светлого Христова Воскресения.
Пасха 20 апреля. И в этом году ее одновременно отмечают в христианском мире православные, католики и большинство протестантов.
Каждый из дней недели связан со значительными евангельскими событиями, в храмах пройдут особые богослужения, самые знаменательные - в Великий четверг и Страстную пятницу.