Покаяние и молитва. У христиан началась Страстная седмица - самая строгая неделя Великого поста

Верующие стараются провести это время в тишине, покаяниях, молитве и в приготовлениях ко встрече светлого Христова Воскресения.

Пасха 20 апреля. И в этом году ее одновременно отмечают в христианском мире православные, католики и большинство протестантов.



Каждый из дней недели связан со значительными евангельскими событиями, в храмах пройдут особые богослужения, самые знаменательные - в Великий четверг и Страстную пятницу.