Покушение на Трампа - что известно о ЧП в Вашингтоне

Новое покушение на Трампа. В лобби отеля в Вашингтоне, где проходил званый ужин с участием президента США, вооруженный мужчина открыл стрельбу. Ранен один из сотрудников спецслужб, злоумышленника задержали.

Дональд Трамп, первая леди и высокопоставленные гости находятся в безопасности. Личность подозреваемого установлена, он предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля.

Примечательно, что в том же отеле в 1981 году пытались ликвидировать Рональда Рейгана. Тогда покушение закончилось ранением американского президента. Для Трампа же это уже третий инцидент подобного рода.

Стрельба в Вашингтоне: нападавший задержан

Выстрелы прозвучали в лобби отеля Washington Hilton в Вашингтоне на вечере в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. Реакцию спецслужб позже Трамп оценил очень высоко - всех высокопоставленных гостей экстренно увели из зала, как и самого хозяина Белого дома.

Остальные присутствующие бросились было к выходам или легли на пол. Опасность, впрочем, миновала быстро - злоумышленника задержали прямо в лобби, у зоны досмотра, он успел ранить одного из силовиков. Стрелком оказался 31-летний Коул Томас Аллен, житель калифорнийского города Торранс. Ему предъявлены два пункта обвинения - использование огнестрельного оружия для совершения насильственного преступления и нападение на федерального агента с использованием опасного оружия.

Джеффри Кэрролл, исполняющий обязанности начальника полиции Вашингтона:

"Мы считаем, что он был гостем в этом отеле. Его номер опечатан, проводятся соответствующие процедуры, чтобы определить, что там находилось. На данный момент мы считаем, что он единственный подозреваемый в этом деле. Этот человек бросился на контрольно-пропускной пункт с оружием в руке. Мы знаем, что он бежал в направлении бального зала, где находился президент, а также другие члены администрации. Какова была его конкретная мотивация, мы пока не можем сказать".

Фото задержанного опубликовал Трамп, который по настоянию спецслужб покинул гостиницу. Сразу после инцидента он провел пресс-конференцию, где отметил, что Секретная служба "действовала быстро и смело".

"Как Вы думаете, мишенью были Вы?" - задал вопрос один из присутствующих журналистов.

Дональд Трамп, президент США:

"Думаю, да. Эти люди, они сумасшедшие. Они сумасшедшие. И, знаете, никогда не знаешь наверняка, когда такое может произойти".

Трамп также предположил, что инцидент не связан с международной обстановкой, включая напряженность вокруг Ирана. На вопрос о качестве охраны Трамп ответил, что спецслужбы действовали быстро и смело.

Дональд Трамп, президент США:

"Я не из тех, кто никогда не жалуется. Я бы пожаловался, если бы был повод. Я бы сейчас стоял здесь и говорил: "Они не выполнили свою работу". Поверьте мне, потому что это моя жизнь. И я хочу жить, потому что хочу сделать эту страну великой. Вот почему я хочу жить. Но когда ты оказываешь влияние, тебя преследуют. Когда ты не оказываешь влияния, тебя оставляют в покое".

Место происшествия оцеплено, в гостинице продолжаются следственные действия. Идут обыски и в жилье подозреваемого. Следствие изучает его перемещения и возможные связи. Если версия о покушении подтвердится, это станет третьей попыткой ликвидировать Трампа менее чем за два года. В июле 2024 года в Пенсильвании во время предвыборной кампании пуля лишь оцарапала ухо Трампа. Второй инцидент произошел в сентябре того же года на поле для гольфа во Флориде, где злоумышленника с автоматом заметили до того, как он успел выстрелить.