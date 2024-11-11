Политолог: Дети ЛНР и ДНР, которые растут в условиях войны, всегда немного другие

Дети, которые растут в условиях войны, всегда немного другие. Об этом заявил замполит стрелкового батальона имени Ильи Муромца ВС РФ, политолог и журналист Станислав Смагин в проекте "Война и мир".

Дети ЛНР и ДНР мирной жизни не видели. С самого детства они слышат обстрелы, видят погибших, раненых, искалеченных. Подвалы у них норма жизни. Станислав Смагин

Политолог сравнил таких детей с теми, кто с рождения, например, никогда не слышал или не видел: "Как ребенок, который никогда не видел или не слышал, мечтает о зрении, слухе, так и для них мир - это то, чего они не знают, то, о чем они мечтают".