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Политолог: Дети ЛНР и ДНР, которые растут в условиях войны, всегда немного другие
Дети, которые растут в условиях войны, всегда немного другие. Об этом заявил замполит стрелкового батальона имени Ильи Муромца ВС РФ, политолог и журналист Станислав Смагин в проекте "Война и мир".
Дети ЛНР и ДНР мирной жизни не видели. С самого детства они слышат обстрелы, видят погибших, раненых, искалеченных. Подвалы у них норма жизни.
Политолог сравнил таких детей с теми, кто с рождения, например, никогда не слышал или не видел: "Как ребенок, который никогда не видел или не слышал, мечтает о зрении, слухе, так и для них мир - это то, чего они не знают, то, о чем они мечтают".
А настоящий, прочный мир, по его словам, может быть только на условиях максимального территориального отодвигания украинской военной машины не только от Донецка, но и от Донбасса в целом. "На самом деле настоящий прочный мир может быть только на условиях демонтажа украинской военной машины, украинской политической машины и украинской, скажем так, государственности в том человеконенавистническом виде, в котором она существует в данный момент. Это понимают даже дети", - заметил замполит.
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