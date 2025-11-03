Политолог Ежов: Польша и страны Балтии выступают лишь исполнителями политики Брюсселя

"Эти решения и Польши, и стран Балтии нужно воспринимать не как решение Польши и стран Балтии, а как решение Брюсселя. Если мы говорим о военно-политической составляющей решений, которые также принимаются на уровне НАТО, почему бы и нет. Поэтому Польша и Литва в данном случае выступают исполнителями. Это те государства, которые будем говорить так больше, чем какие-либо еще, на европейских границах, создать проблему для России и Беларуси".