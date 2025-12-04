3.74 BYN
Политолог Киреев: Беларусь и Алжир стремятся сохранить свою автономию, независимость
Стремление Беларуси и Алжира к независимости и невмешательству во внутренние дела других стран - факторы, сближающие и упрощающие взаимопонимание и координацию действий двух стран.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
"Обе страны стремятся сохранить свою автономию, независимость, при этом не скатываясь ни в экстремизм, ни в радикализм религиозный, политический. Обе страны ориентируются на технологическое развитие, светское гуманитарное общество и независимость в международных отношениях, невмешательство в дела других стран. И это делает Алжир и Беларусь близкими друг другу и в области экономики, которая нацелена на развитие и процветание, и в области отстаивания своих интересов на международной арене, неприемлемости вмешательства в дела Алжира и Беларуси со стороны третьих стран".