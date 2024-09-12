Политолог: Общественная дипломатия является объединительным двигателем между странами

Общественная дипломатия является объединительным двигателем между странами. Такое мнение в проекте "Актуальное интервью" высказала политолог, руководитель Евразийского центра проектных инициатив Наталия Заболотских.

"Есть такая сфера, как общественная дипломатия - это общественная организация, которая или просто физические лица, которые не преследуют политических целей, но преследуют цель объединить народы разных стран вокруг какого-то проекта, какой-то идеи. И как раз общественная дипломатия сейчас является тем самым двигателем объединительным между нашими странами", - считает эксперт.

Наталия Заболотских:

"Я являюсь координатором международного конкурса «Лидер народной дипломатии». Первый наш конкурс был запущен три года назад как раз на пике всего того, что происходило. Я вам скажу так, что на сегодняшний день в нашем проекте участвуют уже 47 стран. И мы сейчас подвели первые итоги этого конкурса. Огромнейший интерес проявляет к конкурс в Германия, Франция. Это те страны, которые, как сейчас говорят, недружественные, но люди этих стран хотят взаимодействовать и хотят больше и больше узнавать о нас".

По ее словам, на Западе огромное количество здравомыслящих людей. "Есть люди, которые так или иначе оказываются во многом заложниками средств массовой информации, считает политолог. - В прошлом году с нашего проекта одна из представителей Германии уехала со слезами. Потому что для нее оказалось настолько, что в России все иначе, все не так, как пропагандируют и о чем говорят".