3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Политолог: Общественная дипломатия является объединительным двигателем между странами
Общественная дипломатия является объединительным двигателем между странами. Такое мнение в проекте "Актуальное интервью" высказала политолог, руководитель Евразийского центра проектных инициатив Наталия Заболотских.
"Есть такая сфера, как общественная дипломатия - это общественная организация, которая или просто физические лица, которые не преследуют политических целей, но преследуют цель объединить народы разных стран вокруг какого-то проекта, какой-то идеи. И как раз общественная дипломатия сейчас является тем самым двигателем объединительным между нашими странами", - считает эксперт.
Наталия Заболотских:
"Я являюсь координатором международного конкурса «Лидер народной дипломатии». Первый наш конкурс был запущен три года назад как раз на пике всего того, что происходило. Я вам скажу так, что на сегодняшний день в нашем проекте участвуют уже 47 стран. И мы сейчас подвели первые итоги этого конкурса. Огромнейший интерес проявляет к конкурс в Германия, Франция. Это те страны, которые, как сейчас говорят, недружественные, но люди этих стран хотят взаимодействовать и хотят больше и больше узнавать о нас".
По ее словам, на Западе огромное количество здравомыслящих людей. "Есть люди, которые так или иначе оказываются во многом заложниками средств массовой информации, считает политолог. - В прошлом году с нашего проекта одна из представителей Германии уехала со слезами. Потому что для нее оказалось настолько, что в России все иначе, все не так, как пропагандируют и о чем говорят".
Такие истории, по ее мнению, показывают, что сейчас главное - это человеческое общение. "Чем больше мы будем создавать возможности для того, чтобы молодежь связалась друг с другом для того, чтобы завязалась какая-то альтернативная переписка, тем информация будет более адекватной. И я думаю, что желаний участвовать в таких проектах будет больше. И мы будем создавать возможности для того, чтобы будущее, которое послезавтра наступит, было, в общем-то, если не великолепным, то, по крайней мере, дружелюбным и мирным".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов