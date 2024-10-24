Политолог рассказала, какой менталитет объединяет жителей стран СНГ и в чем отличие белорусов

Регион СНГ характеризуется многонациональностью, огромным спектром культур, тем не менее у каждого народа, у каждой народности есть свой культурный код, который определяет менталитет. В чем особенность региона СНГ, в проекте "Актуальное интервью" рассказала политолог, руководитель Евразийского центра проектных инициатив Наталия Заболотских.

Для жителей стран СНГ характерно добродушие, гостеприимство и своеобразная сдержанность, подчеркнула эксперт. "Очень многие страны и многие народности отличаются тем, что не держат фиги в кармане - они молчат либо откровенно высказывают свою позицию", - пояснила она.

Наталия Заболотских также отметила свойственную жителям стран СНГ тягу к земле и потребность жить на земле. "Патриотизм, любовь к родине, уважение к старшим - это то, что объединяет, пожалуй, все народности, проживающие в странах Содружества", - уверена политолог.