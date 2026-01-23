Политолог Ярошенко: Трампу импонирует политический стиль Лукашенко

По словам Президента США, в составе новой организации он хочет видеть только сильных политиков с реальной властью. Это одна из причин, по мнению экспертов, личного предложения Трампа белорусской стороне присоединиться к Совету мира.

"По всей видимости, Трампу импонирует политический стиль Лукашенко, такой дисциплинированной власти, дисциплинированного государства. Дональд Трамп уважает лидеров Беларуси и России как политиков, как национальных лидеров, безусловно, уважает с точки зрения человеческих качеств. Это достаточно уникальная ситуация: мы видим, что Трамп может не уважать вообще целые народы, целые страны и целые континенты, как европейцев. Но уважает отдельных лидеров, наш народ и наши государства - это очень важно. Александр Григорьевич пользуется огромным уважением и авторитетом за пределами Беларуси. Очень тесное отношение благодаря его личной политике у Беларуси со стороны Африки, Азии и Ближнего Востока".